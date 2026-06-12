最优秀的分析师是善于分析的思想领袖和沟通者，并能自如运用人工智能和技术。

例如，人工智能正通过自动化数据收集和信息处理等方式改变分析师的工作方式。除了书面报告，分析师现在也通过播客、视频和社交媒体进行交流。 图片来源：商业时报资料

当人们想到研究新加坡股票的分析师时，脑海中浮现的画面可能是一排排金融专业人士弓着身子坐在笔记本电脑前，埋头修改盈利预测和估值模型。

但现实是，券商研究团队每天发布的“买入”、“持有”或“卖出”建议，是与公司创始人和高管频繁沟通，并对时事进行持续评估的结果。

除了密切关注所研究公司的市场和运营表现外，分析师还花费大量时间与销售团队和投资者进行交流。

对许多人来说，支撑他们每天早出晚归参加会议和熬夜撰写报告的动力，就是为了做出“一次精准的判断”，并塑造市场的普遍看法。

大华继显 (UOBKH) 分析师 Adrian Loh 表示：“分析师没有典型的一天，因为股价每天都在变动，新加坡以外的事件也会影响我们的市场和股票。”

许多分析师很早就开始一天的工作——通常在早上9点开市前。在最初的几个小时里，他们会浏览新闻头条和所研究公司的公告。

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FSM Global 研究与投资组合管理团队的高级投资组合经理 You Weiren 表示：“市场随信息而动，时刻掌握最新资讯是不容商量的。”

仅仅了解正在发生的事情是不够的。分析师还需要将这些信息点串联起来，看清它们对公司和整个市场意味着什么。

Maybank Securities 研究部主管 Thilan Wickramasinghe 早上6点45分到办公室，晚上9点离开。他表示：“我早上会花一些时间思考，隔夜的市场波动以及当天的新闻将如何影响整体市场，以及我所负责的行业。”

迅速整理思路至关重要，因为他与来自该地区各销售团队的晨会从早上7点30分开始。

晨会是大多数券商的固定环节。这通常是对分析师专业知识、分析能力和沟通技巧的严峻考验。

Wickramasinghe 说：“当你想向销售团队展示一个研究观点时，你就在晨会上提出来。内容需要简短、有力且（专注于）要点。”

这些讨论为销售团队提供了深入见解，使他们能在一天中与投资者和客户分享。

晨会结束后，Wickramasinghe 会发一封电子邮件，向客户和销售团队强调其团队的核心观点。

对许多分析师来说，晨会的结束或许能让他们松一口气。“然后一天中最重要的部分就来了——那就是喝咖啡，”他调侃道。

Maybank Securities 研究部主管 Thilan Wickramasinghe 每天早上会花一些时间思考隔夜市场波动和当日新闻将如何影响整体市场。 图片来源：MAYBANK SECURITIES

“寻找机会”

分析师一天中剩下的时间通常是多样的，取决于他们的日程安排。

CGS International Securities Singapore 新加坡研究部主管 Tay Wee Kuang 表示，一天的工作“通常由当前的优先事项决定”，而这些事项因分析师而异。

对于作为研究主管的 Wickramasinghe 来说，他的部分工作是“与我的团队快速沟通，了解我们正在进行的不同研究观点”。

Maybank 的新加坡研究团队覆盖超过50只股票，因此总有新闻、财报公告或市场动态需要讨论。

虽然个别分析师最终对自己的建议负责，但研究工作往往是团队协作的成果。

Wickramasinghe 表示：“我们借鉴团队中每个人的市场经验，思考新闻和公司公告可能带来的各种可能性，并跟踪一些长期项目的进展。”

团队还会评估长期项目，包括主题报告、行业深度分析以及对新公司的首次覆盖。

在每个季度的财报季高峰期，日程会变得更加紧张。

Morningstar 的股票分析师 Xavier Lee 说：“我们会审查业绩，更新预测，并向客户传达我们的观点。”Morningstar 有四到五名分析师专注于新加坡交易所上市公司。

许多分析师实际上大部分时间都不在办公桌前。他们定期向投资者客户介绍自己对行业、公司和市场的看法，并与管理团队保持联系，以随时了解业务发展。

Wickramasinghe 说：“有一种观点认为，分析师只在季度业绩发布时才与公司管理层接触，但事实并非如此。我们相当频繁地与公司管理层会面，以了解最新动态。”

分析师也在持续地进行研究。在任何时候，他们可能同时在撰写多份报告——从回应市场动态的简短说明，到审查行业趋势、投资主题和对公司长期影响的深度报告。

FSM Global 的 You 表示，构思投资观点贯穿于所有这些工作中。

他说：“我们的分析师不只是被动地对市场做出反应。他们在积极寻找值得分析和提出（投资）建议的机会。”

“那次推荐真是太棒了”

尽管工作强度很大，但分析师们表示这个角色带来了丰厚的回报。

辉立证券研究 (Phillip Securities Research) 研究部主管 Paul Chew 表示，最有成就感的部分是“与上市公司管理层或所有者会面，这是许多投资者无法接触到的”。

辉立证券研究研究部主管 Paul Chew 认为，与大多数投资者通常无法接触到的上市公司管理层或所有者会面，是这份工作最有意义的地方。 图片来源：PHILLIP SECURITIES RESEARCH

Wickramasinghe 对此表示赞同。“你有机会见到创始人，那些在极高层级——几乎是畅通无阻的级别上——创建企业的人。这是一种荣幸，也是你能做的最酷的事情之一。”

他补充道：“你还能见到投资者。这些人支配着巨额资本。能够独立地向他们推介投资想法，也是一种荣幸。”

然而，最 rewarding 的时刻来自于研究成果转化为现实世界的影响。

FSM Global 的 You 表示：“当客户根据你的建议采取行动并取得良好结果时，那种满足感是无与伦比的。”

他补充说，还有一种更深层次的回报，来自于思想探索的过程本身。它在于“花费数月建立一个投资论点，与管理层沟通，跟踪数据，并最终看到故事如你预期般展开”。

对于大华继显的 Adrian Loh 来说，满足感更为直接。“关键总是为客户提供能赚钱的想法，然后他们会表示感谢，告诉我们‘那次推荐真是太棒了’，并且他们从中赚了钱。”他说。

但这份工作也有其挑战。

CGS International 的 Tay 表示，信息的爆炸式增长使得分析师更难脱颖而出。

他补充说：“分析师需要在追求信息速度的同时，确保他们能提供具有附加值的、差异化的、论证充分的见解和观点。”

不断演变的角色，更光明的未来

Wickramasinghe 表示，本地券商分析师的主要角色过去是服务机构投资者，但如今工作范围正在扩大，尤其是对于大型商业银行的分析师而言。

“他们越来越多地与私人财富客户、企业银行业务以及零售客户群体合作。”

Morningstar 的 Lee 表示，人工智能的进步也在改变分析师的工作方式。

他补充说：“工作中一些比较耗时的方面，如数据收集、信息处理和财务建模，可能会越来越多地由人工智能工具自动化。”

他们研究成果的发布方式也发生了演变。除了传统的书面报告，分析师们也越来越多地被期望通过播客、短视频和社交媒体进行交流。

Wickramasinghe 说：“例如，我每周会做一个播客，这会占用一些时间。我必须为那个播客做准备，并在我们团队内部制作完成。”

过去几年，随着股市重获动力，对分析师的需求有所增加，这得益于振兴新加坡市场的举措——特别是股市发展计划。根据该计划，65亿新元正被引导给专注于本地股票的基金经理。

大华继显的 Loh 指出，像 Jefferies、Macquarie 和 UBS 这样的外国券商已经扩大了对新加坡中小型股的覆盖范围——这在几年前是“难以想象的”。

他说：“我们预计招聘行情将保持相对乐观。”

在 FSM Global，这种转变也体现在更深度的研究覆盖上。该公司现在有两名专职分析师负责新加坡股市。

You 说：“这听起来可能不多，但背景很重要。”直到最近，新加坡市场的研究覆盖都由一名分析师承担，而他还需同时跟踪多个市场。

他补充说，增加 FSM Global 专职人员的决定，是直接回应新加坡股市重新焕发的活力。

他说：“随着投资者对新加坡股市的兴趣持续增长，我们预计我们的覆盖范围将进一步深化。”