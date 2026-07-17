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金融占星学：海峡时报指数真的希望西班牙赢得世界杯吗？

自1990年以来，若世界杯冠军是欧洲队伍，该指数平均上涨8.7%；若冠军是南美队伍，则平均下跌5.7%。

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Fri, Jul 17, 2026 · 03:09 PM
    • 对于某类迷信的投资者而言，西班牙与阿根廷这场对决的利害关系可能不仅限于奖杯本身。
    • 对于某类迷信的投资者而言，西班牙与阿根廷这场对决的利害关系可能不仅限于奖杯本身。 图片来源：路透社

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    【新加坡】新加坡时间周一（7月20日）凌晨3点，全世界的目光将聚焦于新泽西州，观看西班牙与阿根廷在2026年国际足联世界杯决赛中的激烈对决。

    这是欧洲与南美两大冠军之间的对决，而对于某类迷信的投资者而言，其利害关系可能不仅限于奖杯本身。

    从历史上看，在仅有的两个曾赢得世界冠军的地区之间，海峡时报指数（Straits Times Index, STI）似乎有着明显的偏好。

    自1990年以来，在欧洲队伍赢得世界杯后的六个月内，海峡时报指数平均上涨8.7%。而当南美队伍捧杯时，该指数在同一时期内则平均下跌5.7%。

    机构分析师们已经开始下注。马来亚银行（Maybank）新加坡研究主管 Thilan Wickramasinghe 告诉《商业时报》，该银行专有的人工智能模型预测西班牙将获胜，“以微弱优势险胜阿根廷”。

    尽管该模型能预测足球比赛结果，但它并不分析球队阵型，而是将参赛国的宏观因素（如经济增长、人均国内生产总值和通货膨胀）与比赛日的气候条件进行权衡比较。

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    然而，欧洲队伍获胜与市场上涨之间的统计相关性仅为0.38的弱正“r值”。

    该值又称皮尔逊相关系数（Pearson coefficient），用于衡量两个变量之间线性关系的强度和方向——在本例中，即世界杯冠军队伍所属的洲足联，以及海峡时报指数在未来六个月的表现。其取值范围在负一和正一之间。

    因此，在您根据 Lionel Messi 的娴熟球技或 Lamine Yamal 的少年速度进行交易之前，不妨先看看《商业时报》对这一极不严谨的金融占星学所做的严谨剖析。

    数据分析

    让我们用数据说话。虽然0.38的相关性并非毫无意义，但深入探究后就会发现，这是一个典型的“在云中寻找规律”的例子。

    由于现代海峡时报指数的计算方法自1987年才正式启用，因此数据集仅限于追溯至1990年赛事的九届世界杯。

    对这些数据进行标准的显著性检验，结果也同样站不住脚。在如此小的样本量下，数学计算表明，纯粹出于随机偶然，大约每三次就会有一次出现如此大的差距。

    结论是什么？一个统计上的巧合。

    干扰因素

    要打破这种幻想，只需看一眼宏观经济的时间线，它就证明了股市在很大程度上对足球赛场是“视而不见”的——尽管相信两者有关可能很有趣。

    以2002年为例。南美队伍巴西队捧回了奖杯，而海指在随后的六个月里下跌了13.4%。但市场并非在为德国队的失利而悲伤，而是在为互联网泡沫的破裂而流血。

    再来看看2022年至2023年的情况。阿根廷赢得了世界杯，而随后的六个月市场表现基本持平。

    尽管这场失利对 Kylian Mbappe 的支持者来说可能很痛苦，但推动市场的并非 Emiliano Martinez 在点球大战中的扑救。相反，是美国联邦储备局激进的加息周期在主动扼杀全球股市的增长。

    即使剔除全球市场的噪音——即严格地将海峡时报指数的表现与标准普尔500指数进行比较——欧洲冠军与南美冠军之间的（市场表现）差距仍然未能通过统计显著性检验。

    真正的市场阿尔法

    那么，世界杯中真的能找到阿尔法（alpha，指超额收益）吗？答案是肯定的，但一个为足球疯狂的投资者必须将关注点从神话转向机制。

    机构分析师指出，与其追逐谁是赢家，不如关注赛事带来的直接消费效应。真正的传导渠道是酒店、餐饮、媒体和电子商务等行业的广泛增长。

    马来亚银行的六月策略报告就强调， 泰国酿酒 (Thai Beverage) 是一个主要受益者，并指出该公司在2022年赛事期间的啤酒销量同比增长了14%。

    该报告还指出，像 星展银行 (DBS) 这样的本地主要银行也是受益者，它们可能从世界杯相关的信用卡支出大幅增加中获益。

    事实上，即便海峡时报指数在2026年下半年确实上涨，那也不是因为某位欧洲队长举起了金杯。正如 Wickramasinghe 所指出的，真正的增长动力完全是结构性的。

    他表示：“即使没有世界杯，新加坡市场也处于有利位置，能够实现积极的增长势头。”

    “我们认为，避险资金流入、大型股重组以及中小型股的价值回升，这几项因素的结合应能推动下半年市场估值进一步走高。”

    当终场哨声吹响时，获胜球队的祖国并不会决定海峡时报指数在今年剩余时间里的走势——即便两者步调一致。

    不过，假装您——以及整个市场——都在为本届世界杯决赛的最终结果而同喜同悲，肯定会很有趣。正如 Wickramasinghe 个人对周日比赛的期盼：“西班牙万岁！”（Viva Espana!）

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