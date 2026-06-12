全球科技股抛售是熊市的开始还是仅仅是回调？专家解读

投资者必须评估潜在驱动因素是周期性的、暂时的，还是预示着市场将持续走弱。

回调通常指股指和资产从市场高点下跌10%或以上，而熊市则指更为持久的下跌，跌幅达20%或以上。 图片来源：彭博社

【新加坡】始于6月5日的全球科技股抛售潮已引起投资者的不同反应。

一些人表示担忧这是熊市的开始，而另一些人则认为这只是一次健康的回调。

6月5日，标普500指数下跌2.6%，收于7383.74点，结束了连续九周的周五收盘上涨势头。纳斯达克综合指数下跌4.2%，收于25709.43点。

此次下跌的因素归因于出人意料的强劲美国就业数据的发布、对加息的担忧以及伊朗战争导致的持续地缘政治不稳定。

那么，投资者如何区分市场回调和熊市的开始呢？《商业时报》(BT) 为您解析。

关键的潜在驱动因素至关重要

回调通常指股指和资产从市场高点下跌10%或以上，而熊市则指更为持久的下跌，跌幅达20%或以上。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

但投资咨询平台 Beansprout 的创始人兼首席执行官 Gerald Wong 表示，区别并不仅仅在于下跌的幅度。

他说，回调通常由获利了结、投资者情绪变化或暂时性的不确定性等短期因素驱动。而熊市则“通常与经济状况、企业盈利或金融流动性的恶化相关”。

Wong 告诉《商业时报》(BT)，因此投资者需要“评估该市场现象的潜在驱动因素是周期性的、暂时的，还是预示着经济和企业基本面将出现更持续的疲软”，以区分回调和熊市。

一些人也对可能出现的经济衰退表示担忧。然而，经济衰退更多地是衡量经济活动，而非股市表现。

经济衰退意味着实际经济活动出现显著且普遍的下滑，并以国内生产总值 (GDP) 连续两个季度下降来衡量。经济衰退的特征包括失业、收入水平下降和消费支出减少。

当前市况如何？

接受《商业时报》(BT) 采访的专家表示，当前的情况更可能是牛市中的一次回调，而非转向熊市。

投资银行 Saxo 的首席投资策略师 Charu Chanana 表示，这是因为——尽管痛苦——这次抛售尚未具备“更深层次崩盘的典型要素：经济衰退压力、收益率无序波动、油价飙升至极端水平或普遍的盈利崩溃”。

她补充说，如果说有什么不同的话，那就是市场现在正变得更具选择性——这是健康的。

Wong 表示，强于预期的经济数据也导致投资者重新评估利率前景，从而导致债券收益率上升，并对股票估值造成一定压力。

他补充说，这意味着目前没有明显迹象表明基本面出现普遍恶化（这是熊市的典型特征），因为企业盈利也保持了“相对韧性”。

逢低买入的时机？

专家表示，广泛的“逢低买入”策略可能存在风险，尤其是在目前估值仍然偏高、盈利预期高企、且许多投资者都涌入相同的人工智能赢家股的情况下。

Chanana 警告说：“这不是那种投资者应该盲目追逐每一只下跌的AI相关股票的抛售。”

她说，真正的机会可能在于那些已经回调的优质AI股，这些公司仍然拥有强大的资产负债表、定价能力、自由现金流以及“清晰的变现路径”。

此类股票中被提及的包括 Nvidia 和 Microsoft 等大型科技股，以及被 Nvidia 首席执行官 Jensen Huang 誉为下一个“万亿美元公司”的 Marvell。

Wong 表示，投资者应该“保持投资”，但在“逢低买入时要遵守纪律，而不是全盘押注”。

未来展望

在SpaceX 将于周五（6月12日）进行首次公开募股 (IPO) 等事件的背景下，投资者自然好奇市场接下来的走向。

Beansprout 的 Wong 预计，SpaceX 的 IPO 本身不会成为全球或新加坡市场的关键驱动因素。

他指出：“它可能会影响市场对科技、太空经济和高增长公司的情绪——尤其是在此次上市吸引了大量投资者关注的情况下。”

他补充说，从根本上看，宏观经济状况、利率、企业盈利、地缘政治风险以及人工智能的发展是更可能影响整体市场方向的因素。