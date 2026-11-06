蓝色浪潮引发人工智能担忧，投资者抛售致纳斯达克市值蒸发2.5万亿美元

分析师表示，如此大的跌幅表明抛售潮或将持续

人工智能和半导体公司在过去几周受到日益严格的审查。 图片来源：路透社

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在美国民主党于中期选举中大获全胜后，由于市场担忧人工智能领域（尤其是数据中心建设）将面临更严格的审查，以科技股为主的纳斯达克指数创下自2025年4月“解放日”以来的最大单日跌幅，市值蒸发数万亿美元。

由于投资者担心民主党在中期选举中的大胜可能会阻碍人工智能基础设施的扩张，并迫使小型公司面临严峻考验，纳斯达克综合指数下跌了5.5%。这些小型公司的融资能力本已因利率上升和金融环境收紧而受到限制。

这是人工智能股票连续第二个交易日遭到抛售，也是纳斯达克综合指数自10月中旬以来第五次下跌超过500点。此前火热的人工智能交易在过去几周已受到日益严格的审查。

康涅狄格州斯坦福市JonesTrading的首席市场策略师Michael O’Rourke表示：“这次选举的一大结果是，尤其是民主党赢得了众多州长职位后，数据中心建设放缓将是持续发酵的关键主题。”

纳斯达克综合指数目前已进入回调区域，该指数已从10月6日的历史收盘高点下跌近12%。回调的定义是从近期高点下跌10%。

许多分析师表示，如此大的跌幅表明抛售潮或将持续，并可能从周五的亚洲市场交易时段开始。日本日经指数和韩国Kospi指数今年已上涨超过20%，但在周三数据中心相关股票暴跌后，这两个指数也大幅下挫。

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一些分析师想知道，此次暴跌的规模是否会影响预计将于今年秋季进行的Anthropic备受瞩目的首次公开募股（IPO）的时间安排，因为任何延迟都可能放大市场情绪。

分析师和投资组合经理表示，鉴于许多股票早前的巨大涨幅，以及自夏末美国利率攀升以来一直困扰着像Nebius和CoreWeave这类新型云（neocloud）公司的融资问题，半导体和人工智能基础设施等一度火热的领域出现下跌并不完全出人意料。

芯片和新型云公司的股价周四录得最大跌幅，反映了市场对于价值数十亿美元的数据中心建设计划可能面临延误的担忧。

费城半导体指数下跌12%，触及六个多月来的最低水平。Nvidia股价下跌9%，Advanced Micro暴跌17%。

被称为“华尔街恐慌指数”的VIX波动率指数录得自2024年12月以来的最大涨幅。

昔日热门板块遭遇重创

在周三的人工智能抛售潮中逆市上扬的超大规模云服务提供商也出现下跌。Amazon.com和Alphabet各下滑2.2%。由纳斯达克市场中最大型公司组成的纳斯达克100指数下跌6.4%，市值蒸发2.5万亿美元。

此次抛售表明，投资者正开始将地方上对数据中心建设日益增长的反对声音考虑在内。一些分析师称，市场尚未充分考虑到其给美国社区带来的成本。

马萨诸塞州普利茅斯Granite Wealth Management的董事总经理Bruce Zaro表示：“对于那些建在居民区附近、给电网和供水系统带来压力的数据中心，将会出现大量反对声音。”

“尽管已有多个数据中心获批，但仍有许多项目在等待许可。未来要获得这些许可将困难重重。”

瑞银（UBS）分析师估计，到2028年，美国约30%的数据中心预期新增容量可能因潜在的建设暂停而面临风险，这对一个增长依赖于新设施快速建设的行业构成了威胁。

由于市场担忧投入该技术的巨额资金的回报率，人工智能相关交易本已根基不稳，而政治紧张情绪更是雪上加霜。

人工智能热门股凋零

新型云公司CoreWeave已成为投资者对高额人工智能支出和借贷的焦虑症的晴雨表，其股价暴跌10%。根据标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）的数据，衡量市场对潜在违约预期的5年期信用违约互换（CDS）利差扩大至创纪录的1267.9个基点。

Intel的5年期信用违约互换利差也达到创纪录的149.7个基点。

另一家新型云公司Nebius股价下跌15%。自纳斯达克综合指数于10月6日创下历史新高以来，这两家公司的股价均已下跌一半或更多。

Incline Investment Management创始人兼首席执行官Ted Parkhill表示：“市场的关注点正从人工智能的‘前景’转向人工智能的‘代价’。”

“毫无疑问，从长远来看，人工智能将为世界带来变革。但这并不意味着每一只与人工智能相关的股票目前的定价都合理。未来将会出现很多动荡。”

数据中心运营商Applied Digital、Cipher Digital和IREN的股价均暴跌超过14%。

跌势蔓延至受数据中心建设影响的公用事业和设备供应商。GE Vernova下跌7.4%，Constellation Energy下滑2.5%。

Microsoft股价下跌3.6%。据彭博社报道，该公司正在加强对Nebius、IREN和Nscale部分数据中心项目的监管。路透社