市场关注点已转向作为受益者的人工智能采纳者

【新加坡】近期的全球人工智能建设面临一些阻力，包括美国中期选举结果以及上周宣布的美国芯片限制措施。

美国这项新规限制向马来西亚、新加坡和泰国等东南亚国家运输先进芯片，而中国公司曾利用这些国家获取算力以训练人工智能模型。

摩根士丹利表示，受此影响，亚细安地区的数据中心和电力容量预测被下调，这对与中国相关的云运营商来说是一个负面消息。

亚洲股票和主题策略师 Daniel Blake 在本周的一次简报会上告诉记者：“我们看到中国的关键瓶颈仍然是计算能力的生产和制造。这给计算能力的获取带来了更大的不确定性，只会加强其推动自给自足的决心。对于东南亚，我认为这将取决于该行业如何处理更精细的细节。” 计算（Compute）是一个术语，指处理能力和硬件资源。

但亚洲及新兴市场首席策略师 Jonathan Garner 在同一次简报会上表达了乐观看法。

“在整个投资主题中，亚洲以数据中心为中心的资本支出总体上规模不大。工业和能源等其他领域的规模要大得多。因此，这不会对东南亚国家的经济增长前景产生太大影响。”

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彭博社的一篇报道称，在美国中期选举之后，几位民主党候选人凭借反对数据中心建设的立场获胜，预计美国的这些项目将暂时放缓。这也引发了人们对中国人工智能驱动增长所受影响的担忧。

赢家（或更具防御性者）与输家

然而，在这些地缘政治风险中，市场上仍有一些领域更具防御性。

摩根士丹利重申了其对日本和韩国的“增持”立场。

由 Garner 领导的分析师在摩根士丹利的一份报告中表示：“日本和（南）韩国……受更严格的贸易和出口管制环境影响较小……两国都提供多元化的主题敞口，包括与资本支出超级周期的关键联系，而该周期更多地源于工业、国防和能源投资，而非人工智能终端市场。”

报告称，另一方面，由于中美紧张关系加剧，该行对台湾市场普遍持更负面的看法。

至于中国市场，该行更偏好A股，而非离岸股票和MSCI中国指数成分股。

摩根士丹利表示，更严格的贸易环境将在一定程度上影响那些将使用第三方国家数据中心作为其人工智能发展战略一部分并从中受益的关键大型上市及非上市公司的商业模式。

报告还说，在持续的中美贸易紧张局势和技术限制等因素影响下，外国投资者投资离岸中国股票的风险溢价也可能上升。

该行补充道：“相比之下，这可能有利于快速增长的人工智能供应链本土化受益者，这些公司主要在A股市场上市。”

Garner 表示，总体而言，就市场中波动性较小的部分而言，关注点已转向将人工智能采纳者视为受益者，而此前市场的焦点主要集中在半导体等人工智能上游产业。

他补充说，该行最近已将其推荐关注名单中的股票转向必需消费品和拥有高自由现金流的公司，这些公司能提供“更具防御性的敞口”，同时削减了在科技和工业领域的增持头寸。

然而，该行表示，对于新加坡、巴西、马来西亚、泰国和印度尼西亚而言，“从投资者风险认知的角度来看，存在增量负面影响”——尽管这不太可能影响其增长前景。

摩根士丹利表示：“美国当局已明确指出，这些国家在向中国非法转运先进芯片方面存在风险。然而，必须注意的是，为美国跨国公司和超大规模数据中心运营商服务的数据中心建设并未受到影响。”

但 Blake 指出了一个在风险加剧时期支撑着其中一些国家的主题。

他点名了工业股、国防股以及涉及主权人工智能的公司，并表示：“与此同时，我们看到日本、韩国和新加坡的公司治理正在改善，泰国和马来西亚也在努力提高治理质量和回报。”

Blake 说：“在全球人工智能投资的大背景下，还有一个可能被低估的企业改革和再投资故事。市场中肯定会有赢家和输家，一些市场比其他市场处于更有利的位置。”

新加坡是首选防御性市场

Garner 表示，在潜在的地缘政治和供应链风险中，新加坡作为亚太地区最具防御性的市场脱颖而出。

Garner 说：“我们一直结构性地非常看好新加坡，它在整个周期中表现出色。近年来，其股本回报率（ROE）已显著提高。新加坡拥有AAA级主权评级和庞大的经常账户盈余，在2027年可能出现的不利全球情景中，相对于其他国家将表现出极强的韧性。”