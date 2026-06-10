中东冲突加剧，新加坡股市收低，海指下跌1.3%
三大银行股皆收低
- 纵观整体市场，上涨股260只，下跌股337只。全日成交量为15亿股，成交额达26亿新元。 照片来源：BLOOMBERG
本文由AI辅助翻译
【新加坡】新加坡股市周三（6月10日）收低。
据路透社报道，此前美国对伊朗发动了新一轮袭击，导致伊朗对美国在海湾地区的基地进行报复性打击。
海峡时报指数（STI）下跌1.3%或64.4点，收于4958.85点；该指数盘中一度下跌1.7%。
Wilmar International 领涨蓝筹股，股价上涨3.2%或0.11新元，收于3.50新元。
在海指成份股中表现最差的是 Thai Beverage ，其股价下跌3.4%或0.015新元，至0.425新元。
本地银行股全面收低。
DBS 下跌3%或1.93新元，收报61.83新元，盘初一度跌至61.63新元。 OCBC 收盘下跌2.4%或0.57新元，报23.23新元； UOB 则下跌1.3%或0.50新元，报37.88新元。
新加坡的主要科技股如 AEM 也跟随华尔街股市结束两日连涨后的跌势而走低。
由于科技股反弹势头减弱，且投资者继续将资金从科技股中轮换出来，标普500指数和纳斯达克指数周二双双下跌。
在iEdge新加坡次级50指数中， First Resources 是最大上涨股，上涨5%或0.13新元，至2.72新元。 UMS Integration 则是该指数的最大下跌股，下跌3.2%或0.08新元，至2.43新元。
纵观整体市场，上涨股260只，下跌股337只。全日成交量为15亿股，成交额达26亿新元。
主要区域指数涨跌互现。
香港恒生指数下跌0.6%，日本日经225指数下跌1.9%，韩国综合股价指数（Kospi）下跌4.5%。与此同时，马来西亚富时吉隆坡综合指数（KLCI）上涨0.2%。
在最新一轮袭击后，西德克萨斯中质原油（WTI）价格上涨超过1%，突破每桶89美元，随后在亚洲晚盘时回落至87.90美元。
全球金融咨询公司deVere Group的首席执行官Nigel Green表示，如果市场开始认为海湾地区的混乱局势可能重演，能源价格或将持续波动。
他补充说，除此之外，通货膨胀可能比许多人目前预期的“更为顽固”。
“最大的经济威胁可能是，人们逐渐接受这场对抗正变得日益根深蒂固的现实，从而形成一个反复不稳定的循环。”
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