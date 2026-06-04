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因伊朗停火协议动摇及美联储加息担忧加剧，新加坡股市下跌

海峡时报指数下跌1%；DBS领跌，股价下滑1.3%，市值蒸发23亿新元

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Thu, Jun 4, 2026 · 09:57 AM
    • 海峡时报指数在开盘首20分钟内下跌约1%，至约5086点。
    • 海峡时报指数在开盘首20分钟内下跌约1%，至约5086点。 图片来源：彭博社

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    【新加坡】中东地区的敌对行动于周四（6月4日）上午再次爆发，进一步削弱了该地区本已不稳定的停火协议。受此影响，新加坡股市普遍下跌。

    海峡时报指数 在开盘首20分钟内下跌约1%，至约5086点。 DBS 领跌，每股下跌0.81新元，跌幅达1.3%，导致其市值蒸发23亿新元。

    周三，伊朗的袭击损坏了科威特机场并导致数十人受伤，同时美军也在霍尔木兹海峡附近发动了袭击。受此影响，油价上涨约2%

    美国华尔街股市周三从历史高点回落。由于对通货膨胀和油价上涨的担忧，美国三大股指均收盘下跌

    周四，达拉斯联邦储备银行行长 Lorie Logan 表示，为将通胀率降至2%的目标水平，美国官员可能需要在今年晚些时候提高利率。

    此前，纽约联邦储备银行行长 John Williams 于周三表示，美国当前的货币政策处于良好位置，未来利率的走向尚无明确方向。

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    截至新加坡时间上午9时40分，日本东证指数（Topix）下跌1.3%，日经225指数下跌约1.8%。韩国综合股价指数（Kospi）下挫2.1%，澳大利亚ASX指数下跌约1.3%。

    香港方面，恒生指数下跌0.8%；中国内地的沪深300指数则下跌0.4%。

    然而，石油生产国马来西亚的股市逆势而上，吉隆坡综合指数（KLCI）微升约0.2%。

    根据美国国务院发布的与美国的一份联合声明，黎巴嫩和以色列已于周三同意停火

    与此同时，美国众议院于周三投票，要求强制美国总统 Donald Trump 从战争中撤出美军，或必须在获得美国国会批准后才能继续作战。

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