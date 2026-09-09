投资者寻求传统避风港 新元兑林吉特汇率创10个月新高

汇率一度达到3.2207林吉特，创下自2025年10月底以来的最高水平。

尽管当前出现抛售，货币策略师仍认为林吉特的跌势是暂时的。 照片：商业时报资料

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【新加坡】由于美国国债收益率上升和避险情绪升温，投资者纷纷涌向新加坡这个区域避风港，推动新元兑林吉特汇率于星期三（9月9日）升至10个月高点。

根据Google Finance的数据，该汇率攀升至3.2207林吉特，是自2025年10月31日 以来的最高水平。

这一汇率走势分化，凸显了这两个相邻经济体在近期驱动因素上的差异。

新加坡的汇率管理框架正在缓冲其货币免受全球市场压力的影响，而林吉特则面临着一连串外国资本外流的压力，尽管马来西亚的基本经济增长保持稳定。

表现出色的新元

Maybank银行外汇研究与策略主管 Saktiandi Supaat 表示，新元的强势主要得益于新加坡金融管理局 (MAS) 的汇率管理框架，该框架根据其主要贸易伙伴的一篮子货币来管理新元汇率。

他补充说，日元等主要货币的走强，加上市场对新加坡股市的积极情绪，也为新元提供了额外支撑。

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JP Morgan私人银行亚洲利率与外汇策略主管 Yuxuan Tang 表示，由于资本外流和外部脆弱性，她“对大多数亚细安货币持谨慎态度”，但新元是一个例外。

她补充说，MAS的紧缩倾向、资本持续流入的前景以及汇率制度的管理特性，应能让新元保持相对韧性，并可能进一步走强。

DBS的利率策略师指出，新元也从收紧的国内流动性和上升的短期利率中获得支撑，短期利率已随着全球债券收益率的走高而开始攀升。

他们补充说：“新元利率相对于美元利率的交易水平是有限度的。”这表明，随着全球央行维持更紧缩的货币政策立场，短期利率面临上行压力。

林吉特短期疲软

与新元形成对比的是，林吉特正遭受区域外汇市场更广泛的抛售潮影响。

华侨银行(OCBC)外汇策略师 Christopher Wong 表示，美国收益率走强、油价上涨以及马来西亚政府债券的疲软，严重打压了市场情绪。

这种疲软情绪引发了资金从马来西亚股市的大量流出。据彭博社报道，继8月份流出4.86亿美元后，全球基金在9月第一周又从马来西亚股市撤出了1.22亿美元。

这延续了今年早些时候的趋势。正如Citi在7月份指出的，第二季度外国投资者的持股比例已降至18.3%。

尽管当前出现抛售，但货币策略师认为林吉特的跌势是暂时的。

华侨银行的 Wong 表示，目前的疲软是短期市场调整，而非马来西亚基本面出现裂痕。他补充说，该国的经济增长、投资项目储备和对外部门都表现稳健。

马来西亚也有望从人工智能驱动的增长和稳定的电子产品出口中受益。经济的蓬勃发展促使马来西亚国家银行 (BNM) 在9月3日连续第七次会议上决定暂停加息，将其隔夜政策利率维持在2.75%。

在该决定之后，DBS分析师指出，该央行悄然放弃了当前利率“适当”的措辞，此举旨在创造政策灵活性，同时密切监测通货膨胀。

DBS高级货币经济学家 Philip Wee 指出，在马来西亚于2025年10月下旬主办亚细安峰会后，林吉特曾出现反弹。

美国联邦储备局（美联储）在2025年9月至12月期间累计降息75个基点，也为当时的市场提供了有利背景。

Wee 说：“在马来西亚，团结政府在选举中受挫，以及选民对生活成本的担忧，削弱了围绕亚细安峰会的乐观情绪。”

“政府的财政应对措施也引发了人们对长期制度和财政改革步伐的担忧。”

他警告说，如果中东冲突再次将原油价格推高至每桶100美元以上，导致美联储如市场预期加息，那么林吉特兑新元汇率可能进一步走弱。

与此同时，美元贬值交易可能会让作为避风港的新元受益更多。

尽管如此，Maybank仍长期看好马来西亚货币。即使在全球收益率保持高位的情况下，林吉特的短期压力可能会持续存在。

Saktiandi 说：“我们继续倾向于逢高卖出美元。我们将美元兑林吉特汇率的反弹视为卖出美元、买入林吉特的机会。”