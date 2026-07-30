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受利率和通胀不确定性影响，美国市场暴跌，海指下滑0.7%

星展、华侨、大华银行股价均下跌

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Thu, Jul 30, 2026 · 10:07 AM
    • 海峡时报指数一度跌至5638.94点的盘中低点。
    • 海峡时报指数一度跌至5638.94点的盘中低点。 照片：《商业时报》资料图

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    [新加坡] 由于对通货膨胀的担忧以及美国联邦储备局主席的鹰派立场，美国市场出现动荡，导致投资者情绪低落。受此影响，新加坡海峡时报指数（STI）周四上午下跌超过1%。

    该基准指数一度跌至5638.94点的盘中低点，之后收复部分失地，收盘时下跌0.7%或39.61点，报5673.58点。

    纵观整个市场，上升股272只，下跌股328只。全天成交量达12亿股，成交额为23亿新元。

    本地银行股全部收低。星展银行 (DBS) 下跌0.2%至74.85新元，华侨银行 (OCBC) 下跌2.3%或0.68新元至29.10新元，大华银行 (UOB) 则微跌0.02%至43.88新元。

    吉宝 (Keppel) 公布其上半年净利润下降59%后，股价于午后一度跌至11.35新元的盘中低点。该股最终收盘下跌4.3%或0.52新元，报11.48新元。

    AEM控股 (AEM Holdings) UMS 在早盘交易中大幅下挫，分别下跌6.4%和3.2%。截至收盘，AEM控股下跌3.7%至7.57新元，UMS下跌0.9%至2.17新元。

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    能源股表现参差， Oiltek 下跌0.7%，而 瑞华石油 (RH PetroGas) 上涨2.4%。

    道琼斯工业平均指数周三收盘下跌超过1000点，创下自2025年4月以来的最大单日跌幅，而标准普尔500指数则创下本月新低

    主要区域指数涨跌互现。香港恒生指数上涨0.2%，日本日经225指数上涨0.7%，韩国综合股价指数下跌1.2%，马来西亚富时综合指数则上涨0.3%。

    此前，美联储主席 Kevin Warsh 宣布将利率维持在3.5%至3.75%的区间不变。市场认为此举再次强调了价格稳定，但拒绝任何高于2%的隐性通胀目标的表态，被视为一个更为鹰派的信号。

    老虎证券 (Tiger Brokers) 的市场策略师 James Ooi 表示，不再提供前瞻性指引的做法，给予了美联储更大的政策灵活性。

    然而，这也让投资者对未来的政策路径更加不确定。

    “这种不确定性可能转化为更高的市场波动性，” 他在周二的一份报告中写道。“期货市场所暗示的9月加息预期，应更多地被视为投资者情绪的反映，而非对联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee, 简称FOMC）成员最终投票结果的明确预测。”

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