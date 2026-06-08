科技股抛售潮冲击亚洲市场 海指一度下跌1.7%
芯片制造商股价重挫拖累 Kospi指数暴跌8.8%
- 市场担心人工智能涨势过热，导致全球科技股受挫。 照片：《商业时报》资料
本文由AI辅助翻译
【新加坡】受资金从科技股轮动撤出的影响，亚洲市场星期一（6月8日）普遍下跌，新加坡海峡时报指数（STI，简称海指）盘中一度下跌1.7%。
新加坡基准指数在开盘后几分钟内一度跌至4966.54点，其中，芯片股如 UMS Integration 、 CSE Global 和 AEM 等受创最重。
UMS是半导体设备制造商Applied Materials的供应商，CSE是Amazon的数据中心合作伙伴，而AEM则为美国芯片巨头Intel供货。
跌幅随后略有收窄但依然显著，截至午间休市，海指下跌1.5%。
小盘股明星 Asti 的股价也大幅下挫，盘中跌幅一度达10.6%。
同样是半导体制造商的 Frencken 受到的冲击相对较小，这得益于其业务部门更为多元化，涵盖了医疗设备、生命科学和汽车等领域。
银行股也未能幸免， DBS 、 OCBC 和 UOB 在星期一上午均告下跌。
市场担心人工智能涨势过热，导致全球科技股受挫。由于投资者担忧美国联邦储备局（美联储）可能加息，就连在美国上市的公司也已于上星期五受到冲击。
在亚洲，韩国是受冲击最严重的市场之一，该国科技股自年初以来经历了一轮猛烈的上涨行情。其基准Kospi指数在星期一上午一度暴跌8.8%，触发了20分钟的阻断措施。而在上周五收盘时，该指数已下跌了5.5%。
SEE ALSO
日本以科技股为主的日经225指数下跌超过4%，范围更广的东证股价指数（Topix）则下跌近3%。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Singapore households’ net wealth up, but also taking on more debt such as home loans
With new S$10 million HQ, Jumbo Group looks to Shanghai-focused China strategy, premium dining for growth
Up to 11 new condo projects with 3,550 units lined up for H2 launch as price ceilings emerge
Yeo’s, Tiger Beer and now Gardenia – flight of food manufacturing from Singapore might be just as planned