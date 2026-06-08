科技股抛售潮冲击亚洲市场 海指一度下跌1.7%

芯片制造商股价重挫拖累 Kospi指数暴跌8.8%

【新加坡】受资金从科技股轮动撤出的影响，亚洲市场星期一（6月8日）普遍下跌，新加坡海峡时报指数（STI，简称海指）盘中一度下跌1.7%。

新加坡基准指数在开盘后几分钟内一度跌至4966.54点，其中，芯片股如 UMS Integration 、 CSE Global 和 AEM 等受创最重。

UMS是半导体设备制造商Applied Materials的供应商，CSE是Amazon的数据中心合作伙伴，而AEM则为美国芯片巨头Intel供货。

跌幅随后略有收窄但依然显著，截至午间休市，海指下跌1.5%。

小盘股明星 Asti 的股价也大幅下挫，盘中跌幅一度达10.6%。

同样是半导体制造商的 Frencken 受到的冲击相对较小，这得益于其业务部门更为多元化，涵盖了医疗设备、生命科学和汽车等领域。

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银行股也未能幸免， DBS 、 OCBC 和 UOB 在星期一上午均告下跌。

市场担心人工智能涨势过热，导致全球科技股受挫。由于投资者担忧美国联邦储备局（美联储）可能加息，就连在美国上市的公司也已于上星期五受到冲击。

在亚洲，韩国是受冲击最严重的市场之一，该国科技股自年初以来经历了一轮猛烈的上涨行情。其基准Kospi指数在星期一上午一度暴跌8.8%，触发了20分钟的阻断措施。而在上周五收盘时，该指数已下跌了5.5%。

日本以科技股为主的日经225指数下跌超过4%，范围更广的东证股价指数（Topix）则下跌近3%。