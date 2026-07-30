利率与通胀不确定性致美股暴跌，海指下跌超过1%

银行股方面，星展银行和大华银行均下跌0.8%，华侨银行下跌2.1%

基准的海峡时报指数在周四（7月30日）跌至5638.94点的盘中低点。 照片：新加坡报业控股

【新加坡讯】由于市场对通胀的担忧以及美联储主席的鹰派立场导致美国市场动荡，投资者情绪低迷，海峡时报指数（STI）周四上午下跌超过1%。

该基准指数一度跌至5638.94点的盘中低点，随后在上午9时37分回升至5669.6点，但仍下跌43.59点或0.8%。

在更广泛的市场中，下跌股以193只对171只领先上涨股，成交量为1亿9080万股，成交额为4亿零260万新元。

本地银行股早盘普遍下跌。 星展银行 (DBS) 下跌0.8%至74.42新元， 大华银行 (UOB) 也下跌0.8%至43.52新元。 华侨银行 (OCBC) 则下跌2.1%至29.15新元。

吉宝 (Keppel) 在其公布净利下跌59%后，股价下跌了1.3%。

AEM Holdings 和 UMS 在早盘交易中大幅下跌，分别滑落6.4%和3.2%。

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与此同时，能源股表现不一，截至上午10时22分， Oiltek 下跌0.7%，而 RH PetroGas 上涨3.1%。

道琼斯工业平均指数周三收盘下跌超过1000点，创下去年4月以来最大单日跌幅，而标准普尔500指数则创下本月新低。

另一方面，亚洲主要市场表现好坏参半。韩国综合股价指数（Kospi）周四上午上涨4%，日经225指数也上涨了约2%。富时吉隆坡综合指数则微跌0.2%。

此前，美国联邦储备局主席 Kevin Warsh 宣布将利率维持在3.5%至3.75%的区间不变。市场将此解读为对价格稳定的再次强调，但也认为拒绝任何高于2%的隐性通胀目标是一个更为鹰派的信号。

老虎证券（Tiger Brokers）的市场策略师 James Ooi 表示，美联储不再提供前瞻性指引，这虽然为其带来了更大的政策灵活性，但也让投资者对未来的政策路径更加不明朗。

他在周二的一份报告中说：“这种不确定性可能导致更高的市场波动性。期货市场所暗示的9月加息预期，应更多地被视为投资者情绪的反映，而非联邦公开市场委员会（FOMC）成员最终将如何投票的明确预测。”