值得关注的股票：Addvalue Technologies、Coliwoo、Elite UK Reit、Foundation 医疗保健
- Addvalue Technologies 正为其可能在纳斯达克（Nasdaq）进行的分拆上市做准备，并已聘请法律顾问和美国审计师等专业人士。 照片：《商业时报》资料照片
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【新加坡】以下公司出现新动态，或将影响其证券在周三（7月15日）的交易：
Addvalue Technologies ：这家卫星通信公司周二表示，正为其可能在纳斯达克（Nasdaq）进行的分拆上市做准备，并已聘请法律顾问和美国审计师等专业人士。公司还将在适当时机召开实体特别股东大会，为集团子公司 Addvalue Solutions 的拟议分拆寻求股东批准。消息公布前，Addvalue Technologies 的股价收盘上涨3.9%或0.005新元，至0.133新元。
Coliwoo ：该公司周二表示，将于下月开设一个名为 Coliwoo Resort Changi 的新物业。该物业前身是位于 Jalan Loyang Besar 的国有度假屋，拥有380间客房，是该集团的第三大物业。这将是 Coliwoo 首家度假村式的共享居住酒店。公告发布前，该股周二收盘上涨1.1%或0.005新元，至0.48新元。
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