The Business Times
business-time-50

值得关注的股票：Addvalue Technologies、Coliwoo、Elite UK Reit、Foundation 医疗保健

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Chloe Lim
Shikhar Gupta

Chloe Lim &

Shikhar Gupta

Published Wed, Jul 15, 2026 · 08:32 AM
    • Addvalue Technologies 正为其可能在纳斯达克（Nasdaq）进行的分拆上市做准备，并已聘请法律顾问和美国审计师等专业人士。
    • Addvalue Technologies 正为其可能在纳斯达克（Nasdaq）进行的分拆上市做准备，并已聘请法律顾问和美国审计师等专业人士。 照片：《商业时报》资料照片

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】以下公司出现新动态，或将影响其证券在周三（7月15日）的交易：

    Addvalue Technologies ：这家卫星通信公司周二表示，正为其可能在纳斯达克（Nasdaq）进行的分拆上市做准备，并已聘请法律顾问和美国审计师等专业人士。公司还将在适当时机召开实体特别股东大会，为集团子公司 Addvalue Solutions 的拟议分拆寻求股东批准。消息公布前，Addvalue Technologies 的股价收盘上涨3.9%或0.005新元，至0.133新元。

    Coliwoo ：该公司周二表示，将于下月开设一个名为 Coliwoo Resort Changi 的新物业。该物业前身是位于 Jalan Loyang Besar 的国有度假屋，拥有380间客房，是该集团的第三大物业。这将是 Coliwoo 首家度假村式的共享居住酒店。公告发布前，该股周二收盘上涨1.1%或0.005新元，至0.48新元。

    此翻译对您是否有帮助？

    Stocks to watchSingapore Stocks

    TRENDING NOW

    Liang’s net worth more than doubled to US$36 billion, from around US$16.7 billion, according to the Bloomberg Billionaires Index. 

    DeepSeek founder Liang Wenfeng becomes the world’s richest AI model creator

    US Secretary of State Marco Rubio (far left) and Treasury Secretary Scott Bessent listening as President Donald Trump (centre) speaks to the media on the sidelines of a Nato summit in Ankara, July 8, 2026.

    A new kind of ‘ceasefire’ between US and Iran where talks, strikes are part of the same process

    Philippine’s Maharlika support for Petron through a credit facility shows the sovereign fund’s role in the nation’s energy security.

    Early payout from Philippines’ Maharlika Investment Fund raises eyebrows over its true nature

    A distinct separation of duties in a family enterprise protects both the business and the family. 

    Family businesses fail when members overstep their roles

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More