值得关注的股票：星展银行、DFI零售集团、星狮地产、凯德印度信托、易商红木信托、胜捷企业、Coliwoo
- 该银行表示，已任命 Gautam Banerjee 加入星展集团控股和星展银行的董事会，即刻生效。 照片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》
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【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周四（10月1日）的交易：
星展银行 (DBS) ：该银行周四表示，已任命 Gautam Banerjee 加入星展集团控股和星展银行的董事会，即刻生效。Banerjee 目前是 Blackstone 新加坡公司的主席兼高级董事总经理。他同时也在新电信 (Singtel) 和新加坡政府投资公司 (GIC) 的董事会任职。周三，星展银行股价下跌1.1%，即0.88新元，收于77.50新元。
DFI零售集团 (DFI Retail) ：该集团周三表示，将从 美心食品 (Maxim’s Caterers) 手中接管星巴克在亚洲的业务。DFI间接持有美心50%的股份，后者将回购这部分股份。此次股份回购的对价将是星巴克特许经营业务的股权，外加约3.4亿美元的现金。在消息公布前，DFI股价周三下跌1.5%，即0.05美元，收于3.19美元。
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