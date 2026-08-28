值得关注的股票：Frencken、Seatrium

Frencken建议的配售股价有10%的折扣，相当于截至周四已发行股份的约10.3%。 照片：商业时报资料

[新加坡] 以下公司出现的新动态可能影响其证券在周五（8月28日）的交易：

Frencken ：这家科技解决方案供应商周四宣布，计划通过以每股2.2687新元的价格拟议配售4410万股股票，筹集1亿新元资金。这些新股将私下配售给机构投资者和合格的私人投资者。建议的配售股价有10%的折扣，相当于截至周四已发行股份的约10.3%。该公司在要求暂停交易前，其股价于周二收盘持平于2.54新元。该股将于周五恢复交易。

Seatrium ：岸外与海事企业 Seatrium 和巴西石油巨头 Petrobras 的首席执行官于周四表示，双方正在商讨建立潜在合作关系，以探索天然气领域的岸外解决方案。Seatrium 正在研究如何支持 Petrobras 应对“岸外天然气液化挑战”，并参与向亚洲和其他市场出口天然气。Seatrium 股价周四上涨0.9%，即0.02新元，收于2.20新元。