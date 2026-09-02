值得关注的股票：吉宝数据中心房地产信托、星狮地产、迅通集团、Nio、EGP Energy

吉宝数据中心房地产信托为部分资助其对日本两个数据中心多数股权的收购而进行的私募配售，规模已扩大至6.25亿新元。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

【新加坡】以下公司在周三（9月2日）出现新动态，可能影响其证券交易：

吉宝数据中心房地产信托 (Keppel DC Reit) ：该房地产投资信托（Reit）的管理人周三表示，由于投资者的“强劲需求”，为部分资助其收购日本两个数据中心多数股权而进行的私募配售，规模已从6亿新元扩大至6.25亿新元。此次配售获得了约3.4倍的超额认购。每个新单位的发行价定为2.10新元，新单位将于9月10日开始交易。吉宝数据中心房地产信托的单位周一收盘报2.20新元，持平。其后，管理人在周二开市前要求暂停交易。该股将于周三恢复交易。

星狮地产 (Frasers Property) ：新加坡首家多厅影城 Yishun 10 将于2027年3月2日停止运营，并将被重新发展为一个包含约110个住宅单位的综合用途开发项目。该影城的所有者星狮地产周三表示，新项目预计于2031年中期完成，还将包括一个位于街道层的零售平台和“位于二楼的景观设施平台”。星狮地产的股价周二下跌1%或0.01新元，收于1.01新元。

迅通集团 (Centurion) ：该公司周二表示，已在其008系列可持续发展票据计划下，发行了价值2亿新元、将于2031年到期的五年期固定利率可持续发展票据。这些票据的年利率为4%，每半年支付一次。迅通集团表示，所得款项净额将用于全部或部分资助、融资或再融资新的或现有的合格绿色和社会项目。该公司股价周二收盘报1.59新元，持平。

Nio ：这家中国电动汽车制造商周二公布了截至2026年6月30日的第二季度业绩，净亏损为5.28亿元人民币（约合7780万美元），与去年同期的50亿元人民币亏损相比，收窄了89.4%。然而，与2026年第一季度的3.321亿元人民币相比，净亏损扩大了59%。同比亏损收窄是由营收增长所推动。在消息公布前，Nio的股价周二下跌5.1%或0.22美元，收于4.11美元。

EGP Energy ：该集团的全资子公司 EGP Smart Energy 周二获得一个项目，总价值约620万新元，使公司的订单总额达到约3.051亿新元。这是 EGP Energy 自7月29日在新加坡交易所主板上市以来的第三份合同公告。消息公布前，EGP Energy 的股价收盘上涨2.2%或0.015新元，至0.71新元。