值得关注的股票：Keppel DC Reit、MLT、CSE Global、OUE Reit、Alpha Integrated Reit
- 截至6月30日的上半年，吉宝数据中心房地产投资信托的每单位派息增长11.3%至0.05714新元。 图片来源：《商业时报》资料图
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【新加坡】以下公司发布最新动态，或将于周四（7月23日）影响其证券交易：
Keppel DC Reit : 吉宝数据中心房地产投资信托 (Keppel DC Reit) 的管理公司于周四宣布，其截至6月30日的上半年每单位派息 (DPU) 增长了11.3%，从去年同期的0.05133新元增至0.05714新元。增长动力主要来自前期租金的积极续约和上调，以及对东京数据中心3号 (Tokyo Data Centre 3) 和吉宝数据中心新加坡3号及4号 (Keppel DC Singapore 3 & 4) 剩余权益的收购。周三，吉宝数据中心房地产投资信托的单位价格收盘上涨0.9%或0.02新元，报2.34新元。
Mapletree Logistics Trust (MLT) : 丰树物流信托 (Mapletree Logistics Trust, 简称MLT) 正在脱售两处位于中国的仓库，总价为7.24亿元人民币（1.07亿美元）。同时，该信托还以1660万新元的价格出售位于新加坡樟宜南2道39号的一处物业。其管理公司于周三表示，这些举措符合其持续的投资组合优化策略。在消息宣布前，MLT的单位价格于周三收盘于1.20新元，下跌0.8%或0.01新元。
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