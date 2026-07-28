值得关注的股票：吉宝、星狮地产信托、凯德雅诗阁信托、吉宝基础设施信托、ESR房地产投资信托、Kore US房地产投资信托、永耀集团、UIB宝泽房地产投资信托

吉宝计划通过一支新设立的私募基金，将多达10座石油钻井平台货币化，第一步是作价约12亿新元剥离六座在运营的钻井平台。 照片来源：路透社

【新加坡】以下公司出现新动态，可能影响其证券在周二（7月28日）的交易：

吉宝 (Keppel) ：该资产管理公司周一表示，计划通过一支新设立的私募基金将多达10座石油钻井平台货币化，第一步是作价约12亿新元剥离六座在运营的钻井平台。吉宝指出，预计将通过其间接子公司Rigco从初次剥离中获得约6.11亿新元的现金对价。公司补充说，该交易预计将使其管理资产规模增加约39亿新元。在该消息公布前，吉宝股价周一下跌0.9%，或0.10新元，收于11.35新元。

星狮地产信托 (Frasers Centrepoint Trust, 简称FCT) ：其管理人周一表示，在截至6月30日的第三季度，FCT零售资产组合的承诺租用率达到99.6%。该数据环比下降0.2个百分点，同比下降0.3个百分点。在发布业务更新前，FCT的单位价格周一收于2.26新元，下跌0.4%，即0.01新元。