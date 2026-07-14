值得关注的股票：林增创造
- 这家由董事经理Lim Thiam Hooi领导的城市复兴专家，将于周四将其上市地位从凯利板转移至新交所主板。 照片：《商业时报》档案
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[新加坡] 以下公司在周二（7月14日）发布了可能影响其证券交易的最新动态：
林增创造 (Lum Chang Creations) ：这家城市复兴专家周一表示，将于周四从凯利板（Catalist）转至新加坡交易所（SGX）主板上市。公司已完成3500万股的配售，配售价为每股0.759新元，筹集了约1140万新元的总收益。在消息公布前，该股周一收报0.375新元，下跌0.02新元或5.1%。
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