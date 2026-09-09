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值得关注的股票：丰树物流信托、新航、胜捷企业

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Wed, Sep 9, 2026 · 08:33 AM
    • 丰树物流信托已同意以2800万澳元（约合2020万美元）的价格，出售其在澳大利亚的一处闲置物流资产。
    • 丰树物流信托已同意以2800万澳元（约合2020万美元）的价格，出售其在澳大利亚的一处闲置物流资产。 图片来源：丰树物流信托

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】以下公司在周三（9月9日）发布了可能影响其证券交易的新动态：

    丰树物流信托 (Mapletree Logistics Trust, 简称MLT) ：其管理人周二表示，已同意以2800万澳元（约合2020万美元）的价格出售在澳大利亚的一处闲置物流资产。同日，丰树物流信托也为一笔价值5亿元人民币（约合7450万美元）的三年期离岸人民币债券定价，年票息率为2.1%。在这些消息公布前，丰树物流信托的单位价格收盘下跌0.9%或0.01新元，至1.15新元。

    新加坡航空公司 (Singapore Airlines, 简称新航) ：该航空公司周二表示，其在印度的投资由内部资源提供资金，并且作为一项长期战略承诺，未来也将继续如此。此前，国会就这家国家航空公司在亏损的印度航空公司 (Air India) 中所持的少数股权问题进行了20分钟的讨论。周二，新航股价收盘持平于6.37新元。

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