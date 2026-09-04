值得关注的股票：华侨银行、NTT DC Reit、IReit Global、飞肯、Addvalue Technologies

华侨银行在其100亿美元的全球担保债券计划下，为价值7.5亿美元的担保债券定价 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

[新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周五（9月4日）的交易：

华侨银行 (OCBC) ：该银行周五表示，已在其100亿美元的全球担保债券计划下，为价值7.5亿美元的担保债券定价。净收益将用于一般企业用途。这批债券预计将于9月11日发行，年利率为4.63%，每半年期末支付一次。周四，华侨银行股价上涨0.2%，收于31.92新元，上涨0.07新元。

NTT DC Reit ：该房地产投资信托 (Reit) 的管理人周四表示，该Reit将从9月21日起被纳入富时EPRA Nareit全球发达市场指数。管理人首席执行官 Yutaka Torigoe 表示，此次纳入“有望进一步提高我们在全球机构投资者中的知名度，并扩大我们的投资者基础”。周四，NTT DC Reit 的单位价格收盘持平于0.94美元。