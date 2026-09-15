个股动态：新翔集团、扬子江船业、新捷运、国浩房地产

新翔集团已与KLN Logistics签署协议，以加强温控和时效性货物的运输。 图片来源：《商业时报》资料图

[新加坡] 以下公司发布了可能在周二（9月15日）影响其证券交易的新动态：

新翔集团 (Sats) ：该集团周一与KLN Logistics签署了一份谅解备忘录，旨在加强温控和时效性货物的运输。双方将专注于为敏感货物的运输和储存以及加急货运提供支持的端到端处理解决方案。此举旨在共同开发和扩展其在亚洲、欧洲和美洲的网络解决方案，从而使端到端供应链的连接更加紧密。在该消息发布前，新翔集团股价周一收盘下跌1%或0.04新元，至3.87新元。

扬子江船业 (Yangzijiang Shipbuilding) ：据船舶经纪公司MB Shipbrokers透露，中国造船商扬子江船业赢得了一家未透露名称的大型班轮公司的合同，将建造12艘超大型集装箱船。据iMarine周一报道，交付时间和合同价值均未披露。该造船商尚未确认此订单。扬子江船业股价周一上涨2.6%或0.13新元，收于5.11新元。