值得关注的股票：新电信、吉宝、城市酒店信托、远东酒店信托、凯德投资、昇菘、星狮环球房地产投资信托、Digital Core Reit、EGP Energy

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Thu, Jul 30, 2026 · 08:44 AM
    • 新电信确认，目前正与“有关方面”洽谈出售其全资澳大利亚电信子公司Optus的股份。
    • 新电信确认，目前正与“有关方面”洽谈出售其全资澳大利亚电信子公司Optus的股份。 照片来源：路透社

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 以下公司星期四（7月30日）出现新动态，可能影响其证券交易：

    新电信 (Singtel) ：该电信公司周四证实，目前正与“有关方面”洽谈出售其全资澳大利亚电信子公司Optus的股份，但强调“不确定或保证任何交易会发生”。新电信重申了其五月份的声明，即正在寻找一个“志同道合的本地合作伙伴”，以确保“Optus继续作为行业中一个强有力的替代运营商”。周三，新电信股价上涨1.8%或0.08新元，收于4.61新元。

    吉宝 (Keppel) ：资产管理公司吉宝周四报告，截至6月30日的上半年整体净利润下降59%，至1.55亿新元。净利润的下降导致每股普通股收益为0.085新元，较2025年上半年的0.208新元下降59.1%。撇开非核心业务的拖累，吉宝强调其持续的核心业务——其称之为“新吉宝”——净利润增长了25%，达到5.3亿新元。周三，吉宝股价上涨2.9%或0.34新元，收于12新元。

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