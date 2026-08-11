值得关注的股票：UOB Kay Hian、ST Engineering、NetLink NBN、Ho Bee Land、F&N、Concord New Energy

[新加坡] 以下公司出现新动态，可能影响其证券在周二（8月11日）的交易：

大华继显 (UOB Kay Hian, UOBKH) ：该经纪公司于周五公布，在交易量增加和营收增长的推动下，其截至6月的2026财年上半年净利润飙升66%至1.647亿新元。营收增长41.8%至4.811亿新元，利息收入增长19.9%至1.373亿新元。上半年每股收益为0.1686新元。在消息公布前，该股收报4.14新元，下跌0.7%或0.03新元。 新科工程 (ST Engineering) ：该公司周五宣布，在2026年第二季度获得了价值29亿新元的新合同。这些合同包括来自商业航空航天部门的12亿新元、来自国防与公共安全部门的12亿新元，以及来自城市解决方案与卫星通信部门的5亿新元。新加坡高等法庭于周五驳回了一项将新科工程一家子公司卷入有关空军部队飞机部件商标侵权诉讼的请求。在公告发布前，新科工程股价上涨0.7%，收报10.32新元，上涨0.07新元。 网联宽频信托 (NetLink NBN Trust) ：该信托管理人周五公布，网联宽频信托2027财年第一季度盈利下跌22.4%至1810万新元。税后利润下降的原因是资产基础扩大导致折旧增加，而集团营收下跌1.4%至1.013亿新元，这主要是由于非管制资产基础营收减少。在业绩发布前，网联宽频信托的单位价格保持在1.01新元不变。 和美置地 (Ho Bee Land) ：该房地产开发商周五公布，其上半年净利润增长3%至5110万新元，上半年营收增长30%至2.305亿新元。增长主要来自其澳大利亚项目的更高结算额，以及对圣淘沙湾Turquoise公寓项目确认的销售额增加。上半年每股收益为0.077新元，高于上一年的0.075新元。在公告发布前，和美置地股价收报2.04新元，上涨0.03新元或1.5%。 星狮集团 (Fraser and Neave, F&N) ：该饮料制造商报告，在截至6月30日的九个月里，扣除特殊项目前的净利润增长10.4%至1.306亿新元。盈利改善得益于更高的盈利能力以及联营公司Vinamilk的贡献增加。受外汇换算的不利影响以及影响泰国跨境贸易的地缘政治干扰，这九个月的营收从18亿新元下滑6%至17亿新元。在消息公布前，该股周五平收于1.44新元。

协合新能源 (Concord New Energy) ：这家双重上市的可再生能源公司周一表示，预计上半年净利润将在9000万元人民币（1330万美元）至1亿元人民币之间。相比之下，去年同期的净利润为2.92亿元人民币。发电量下降66%至69%是由于受到“电网消纳限制和气候波动的双重影响”。该股周五下跌6.8%，收报0.055新元，下跌0.004新元。