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值得关注的股票：杨协成、Foundation 医疗保健

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Tue, Jul 21, 2026 · 08:28 AM
    • 杨协成首席执行官 Ong Yuh Hwang（左）即将辞职。其职位将由 Nestle 副总裁兼亚洲、大洋洲和非洲区域经理 Adrian Ho 接替。
    • 杨协成首席执行官 Ong Yuh Hwang（左）即将辞职。其职位将由 Nestle 副总裁兼亚洲、大洋洲和非洲区域经理 Adrian Ho 接替。 照片来源：杨协成、ADRIAN HO

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 以下公司出现新动态，或将影响其周二（7月21日）的证券交易：

    杨协成 (Yeo Hiap Seng) ：这家食品与饮料公司周一表示，其54岁的首席执行官 Ong Yuh Hwang 因“个人原因”即将辞职。其职位将由 Nestle 副总裁兼亚洲、大洋洲和非洲区域经理 Adrian Ho 接替，他将于9月1日履新。在该消息发布前，该股周一平盘收报0.57新元。

    Foundation 医疗保健 ：这家新上市的医疗保健公司的稳定价格经理 UBS 周一披露，其购入了10万份 Foundation 医疗保健的分享计划，每份价格为0.715新元。在此之前，UBS 在过去几周已购入530万份该公司的分享计划。在该消息发布前，Foundation 医疗保健的分享计划价格周一下跌0.7%或0.05新元，收报0.72新元。

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