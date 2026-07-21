值得关注的股票：杨协成、Foundation 医疗保健

[新加坡] 以下公司出现新动态，或将影响其周二（7月21日）的证券交易：

杨协成 (Yeo Hiap Seng) ：这家食品与饮料公司周一表示，其54岁的首席执行官 Ong Yuh Hwang 因“个人原因”即将辞职。其职位将由 Nestle 副总裁兼亚洲、大洋洲和非洲区域经理 Adrian Ho 接替，他将于9月1日履新。在该消息发布前，该股周一平盘收报0.57新元。

Foundation 医疗保健 ：这家新上市的医疗保健公司的稳定价格经理 UBS 周一披露，其购入了10万份 Foundation 医疗保健的分享计划，每份价格为0.715新元。在此之前，UBS 在过去几周已购入530万份该公司的分享计划。在该消息发布前，Foundation 医疗保健的分享计划价格周一下跌0.7%或0.05新元，收报0.72新元。