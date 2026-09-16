为何百美元油价和5%美债收益率对新元、令吉及其他亚细安货币的影响不同

分析师称，高昂的能源价格和攀升的借贷成本正导致区域货币走势分化

[新加坡] 全球金融市场正面临双重冲击：原油价格飙升至每桶100美元以上，以及美国10年期国债收益率三年来首次突破5%。

尽管市场曾预期美元走软会为亚细安市场提供一个较为宽松的背景，但持续的能源成本和飙升的全球收益率反而导致区域货币走势出现急剧分化。

周一（9月14日），伊朗支持的胡塞武装发动无人机袭击，导致一条绕过已关闭的霍尔木兹海峡的沙特阿拉伯关键输油管道瘫痪，油价随之飙升超过6%。与此同时，海湾阿拉伯国家与伊朗之间原定的会谈也被推迟。

布伦特原油期货交易价格超过每桶105美元，而西德克萨斯中质原油则在101美元附近徘徊。

雪上加霜的是，受顽固的通胀担忧以及公共和私营部门沉重的借贷需求推动，美国10年期国债收益率于周二突破5%。交易员正准备迎接美国联邦储备局为应对通胀担忧而在周三加息。

分析师还指出，高企的美国长期国债收益率反映出投资者对美国财政可持续性的日益担忧——这一动态使得新兴市场的外汇走势更加复杂。

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随着对美国债券的需求下降、收益率上升，资本通常会流向美元，导致新兴市场货币出现资本外流。

华侨银行（OCBC）外汇策略师 Christopher Wong 表示：“当多重冲击同时来袭时，情况会变得更加艰难。美元走弱可以帮助区域货币，但如果石油和美国国债收益率同时上涨，这种支撑作用可能很快被抵消。”

亚细安货币为何走势分化？

分析师表示，亚细安各国货币日益分化的走势，归根结底在于其潜在的国际收支（BOP）动态、贸易账户和资本流动情况。

即使在百美元油价的情况下，表现较好的货币——新加坡元、马来西亚令吉和越南盾——兑美元的汇率依然保持相对坚挺。

星展银行（DBS）分析师在9月10日指出，新加坡受益于持久的国际收支顺差、强劲的外国直接投资（FDI）流入和人工智能驱动的出口顺风，此外还有新加坡金融管理局主动收紧货币政策。

马来西亚作为石油和天然气净出口国，其贸易顺差因能源价格上涨而得到缓冲。与此同时，在9月21日被富时罗素（FTSE Russell）重新划分为次级新兴市场之前，越南盾受到持续的外国直接投资和被动基金流入的支撑。

在油价飙升的背景下，表现不佳的货币——菲律宾、泰国和印度尼西亚——都是石油进口大国，其货币面临巨大阻力。

菲律宾和泰国的经常账户状况因进口账单增加而恶化。菲律宾还因国内治理挑战而面临投资组合投资者兴趣疲软的困扰，而泰国严峻的经常账户压力仅被选举后的外国直接投资兴趣部分抵消。

星展银行指出，印度尼西亚盾虽然受到第二季度经常账户赤字扩大的拖累，但由于资本流入债务工具和印度尼西亚银行印尼盾证券（Bank Indonesia Rupiah Securities），已显示出企稳迹象。

前景如何？

市场观察人士强调，对亚细安经济体而言，关键变量不是油价是否突破100美元，而是高能源价格会持续多久。

华侨银行的 Wong 表示：“短暂的飙升是可控的。但如果高油价持续很长一段时间，特别是伴随着美国国债收益率走高和美元再度走强，情况将更具挑战性，并可能导致亚细安货币之间出现更大的分化。”

尽管面临货币压力，但区域央行大幅加息的意愿可能有限。

星展银行分析师预计，由汇率驱动的货币紧缩政策空间将缩小，并指出国内通胀将成为决策者未来几个月的首要关注点。

除了全球大宗商品价格，供应端因素也可能使通胀保持粘性。马来亚银行（Maybank）外汇研究与策略主管 Saktiandi Supaat 警告称，与厄尔尼诺现象相关的天气对农业、供水和发电的干扰值得密切关注。

他表示，为应对这些不利因素，持续的投资、可靠的政策应对和稳健的财政管理将仍然是亚细安经济体至关重要的缓冲。