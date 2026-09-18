日本银行加息后 日元对新元和美元汇率下挫1%

[新加坡] 日本银行（BOJ）于周五（9月18日）宣布加息25个基点后，日元对新元汇率贬值超过1%。

日元对美元汇率也下挫了约1%。

截至亚洲时间下午4点11分，日元汇率为1新元兑123.4日元，1美元兑158日元。

在通胀担忧再起之际，日本央行将利率上调至1.25%，创下31年来的新高。

此举普遍在市场预料之中，但投票结果为7比2，出现分歧，因董事会成员 Toichiro Asada 和 Ayano Sato 持反对意见。分裂的投票结果引发了市场的谨慎情绪，因为它不支持立即进一步加息的预期。

State Street Investment Management 的高级固定收益策略师 Masahiko Loo 表示：“日元最初的疲软，反映出两名成员持反对意见，以及本次会议没有发布更新的《展望报告》，这限制了日本银行通过修正预测来强化其鹰派信息的能力。”

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

此外，美国联邦储备局（美联储）本周早些时候也将利率上调至3.75%至4%的区间。在日本银行采取行动后，这导致日元进一步下跌。

尽管如此，在这一背景下，日本日经225指数周五收盘仍上涨1.4%，而东证指数（Topix）则收跌0.07%。

BlackRock Investment Institute表示：“美联储本周加息扩大了美日利率差距，再次给日元带来压力，也增加了日本银行收紧政策的压力。与此同时，能源价格再度承压也加剧了输入性通胀的风险。”

早在7月31日，为支撑处于数十年低位的日元，美国财政部曾入市购买日元。这是自1998年以来，美国首次出手干预以提振疲软的日元。