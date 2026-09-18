日本银行加息后 日元对新元和美元汇率下挫1%
- 兑换率、新币、新元、美金、美元、马币、令吉、钞票、纸钞、人民币、日元。货币、美元、马来西亚林吉特、新加坡元、资料照片。 照片：《商业时报》资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 日本银行（BOJ）于周五（9月18日）宣布加息25个基点后，日元对新元汇率贬值超过1%。
日元对美元汇率也下挫了约1%。
截至亚洲时间下午4点11分，日元汇率为1新元兑123.4日元，1美元兑158日元。
在通胀担忧再起之际，日本央行将利率上调至1.25%，创下31年来的新高。
此举普遍在市场预料之中，但投票结果为7比2，出现分歧，因董事会成员 Toichiro Asada 和 Ayano Sato 持反对意见。分裂的投票结果引发了市场的谨慎情绪，因为它不支持立即进一步加息的预期。
State Street Investment Management 的高级固定收益策略师 Masahiko Loo 表示：“日元最初的疲软，反映出两名成员持反对意见，以及本次会议没有发布更新的《展望报告》，这限制了日本银行通过修正预测来强化其鹰派信息的能力。”
此外，美国联邦储备局（美联储）本周早些时候也将利率上调至3.75%至4%的区间。在日本银行采取行动后，这导致日元进一步下跌。
尽管如此，在这一背景下，日本日经225指数周五收盘仍上涨1.4%，而东证指数（Topix）则收跌0.07%。
BlackRock Investment Institute表示：“美联储本周加息扩大了美日利率差距，再次给日元带来压力，也增加了日本银行收紧政策的压力。与此同时，能源价格再度承压也加剧了输入性通胀的风险。”
早在7月31日，为支撑处于数十年低位的日元，美国财政部曾入市购买日元。这是自1998年以来，美国首次出手干预以提振疲软的日元。
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