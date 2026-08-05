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凯德腾飞房地产投资信托基金上半年每单位派息微增0.1%至0.07482新元

受收购项目及现有房地产表现带动，可派发收入增长8.6%至3.594亿新元

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Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Wed, Aug 5, 2026 · 06:07 PM
    • 凯德腾飞房托正脱售Kim Chuan Telecommunications Complex，售价较其独立市场估值高出32%。
    • 凯德腾飞房托正脱售Kim Chuan Telecommunications Complex，售价较其独立市场估值高出32%。 照片来源：CAPITALAND ASCENDAS REIT

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    【新加坡】 凯德腾飞房地产投资信托基金 (CapitaLand Ascendas Real Estate Investment Trust) （简称：凯德腾飞房托）的管理人于周三（8月5日）宣布，截至6月底的上半年每单位派息（DPU）为0.07482新元，较去年同期的0.07477新元微增0.1%。

    此次每单位派息包括了1月1日至4月1日期间的0.0375新元预付派息，该款项已于4月30日支付。剩余的0.03732新元将于9月8日支付，股权登记日为8月14日。

    可派发收入增长8.6%，从去年同期的3.311亿新元增至3.594亿新元。

    这主要得益于2025年和2026年在新加坡、欧洲、美国和日本完成的收购项目，以及现有房地产的“稳健表现”，其贡献“足以抵消”今年资产脱售所带来的影响

    上半年营收同比增长6.7%至8.055亿新元，净房地产收入同比增长6.2%至5.561亿新元。

    该增长主要由收购项目以及澳大利亚现有房地产的强劲表现所带动。

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    凯德腾飞房托管理人的首席执行官兼执行董事William Tay表示：“我们预计将在2026年下半年于新加坡完成另外两项收购，这将提升投资组合的质量和收入贡献。”

    他补充说：“凭借得到强化的资产负债表、充足的财务灵活性、稳健的投资组合以及明确的增长战略，凯德腾飞房托已做好充分准备，能够为单位持有人带来稳定且可持续的回报。”

    在业绩发布前，凯德腾飞房托的单位价格周三收盘时上涨0.8%或0.02新元，报2.57新元。

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