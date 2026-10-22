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凯德投资委任资深银行家Hsieh Fu Hua出任主席，2027年1月1日生效

淡马锡新加坡总裁Png Chin Yee将加入董事会，担任非执行兼非独立董事

Low Youjin

Low Youjin

Published Thu, Oct 22, 2026 · 08:39 PM
    • 资深银行家Hsieh Fu Hua（上图）将接替Miguel Ko。后者将于12月31日卸任非执行主席兼非独立董事一职。
    • 资深银行家Hsieh Fu Hua（上图）将接替Miguel Ko。后者将于12月31日卸任非执行主席兼非独立董事一职。 图片来源：海峡时报

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】 凯德投资（CapitaLand Investment, 简称CLI） 宣布委任资深银行家Hsieh Fu Hua担任其独立主席兼非执行独立董事，任命从2027年1月1日起生效。

    这家房地产资产管理公司于周四（10月22日）宣布，他将接替73岁的Miguel Ko。后者将于12月31日任期届满后，卸任非执行主席兼非独立董事的职务。

    75岁的Hsieh曾于今年八月被任命为凯德投资的副主席，此前也曾在新加坡交易所（Singapore Exchange）、淡马锡（Temasek Holdings）及大华银行（UOB）担任高层领导职务。他目前也担任新加坡国立大学（国大）的校董会主席。

    在此最新任命不到一个月前，他刚于10月2日辞去 UltraGreen.ai 的首席独立董事一职，以便将更多时间投入到其他事务中。

    这家医疗科技公司当时指出，他已于八月出任凯德投资的副主席以及全国工资理事会的主席。

    此外，凯德投资周四也宣布，委任淡马锡新加坡总裁Png Chin Yee担任非执行兼非独立董事，任命从1月1日起生效。

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    她将接替Gabriel Lim，后者将于12月31日任期届满后退出董事会。

    公司表示，Png拥有丰富的领导经验，涵盖投资管理、金融、资本市场和企业转型等领域。

    Ko于2014年加入星桥腾飞（Ascendas-Singbridge）担任总裁，届时将已在集团服务了12年。在他担任主席期间，凯德投资扩大了其机构投资者网络和投资平台。

    Lim于2017年被任命为当时的凯德集团（CapitaLand Limited）董事会成员，届时将已在集团服务超过九年。

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