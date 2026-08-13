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凯德投资将重组投资组合，循环高达90亿新元的资本

公司计划将传统及非核心资产负债表内资产变现；削减在部分房托和私募基金中的超额持股

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Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Thu, Aug 13, 2026 · 05:48 PM
    • 凯德投资尚未确定其资产剥离计划的时间表，并将在即将到来的投资者日上提供更多细节。
    • 凯德投资尚未确定其资产剥离计划的时间表，并将在即将到来的投资者日上提供更多细节。 图片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】 凯德投资 (CapitaLand Investment) 正在进行投资组合重组，计划将高达90亿新元的非核心及传统资产用于资本循环，以专注于发展其上市和私募基金业务，并实现轻资产化。

    集团首席执行官 Lee Chee Koon 在周四（8月13日）的业绩发布会上表示：“自2021年转型以来，我们的资产负债表规模仍然相当大，因为其中大部分是传统资产，即凯德（CapitaLand）还是开发商时创建的合资基金和开发基金。”

    此次投资组合重组还包括凯德投资将削减其在一些较大型房地产投资信托基金（Reits，简称房托）中的“超额持股”，例如持有优质办公和零售资产组合的凯德综合商业信托 (CICT) 以及专注于工业地产的凯德腾飞房托 (Clar)。

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