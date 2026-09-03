凯德投资进行业务重组，于2026年裁退90名新加坡员工

此次裁员人数约占其在新加坡员工总数的4%

该公司表示，它会“定期检讨其组织架构”，以确保其与战略重点和长期业务需求保持一致。 照片：路透社

[新加坡] 房地产投资管理公司凯德投资（CapitaLand Investment，简称CLI）向《海峡时报》透露，公司已于2026年裁员90人——约占其新加坡员工总数的4%，但未透露受影响的职能部门。

凯德投资与新加坡工业和服务业雇员联合会（Singapore Industrial and Services Employees’ Union）在周四（9月3日）发表的联合声明中表示，公司会“定期检讨其组织架构”，以确保其与战略重点和长期业务需求保持一致。

凯德投资在新加坡拥有约2200名员工，其中大部分在首都大厦（Capital Tower）的办公室工作。凯德投资是一家有工会组织的公司。

该联合会表示，已提前获知此次重组活动，并在整个过程中一直与公司保持沟通。

这包括代表员工的利益，确保受影响的员工得到公平对待，并确保遣散配套符合集体协议的规定。

凯德投资与该联合会表示：“为员工提供支持是我们的首要任务。在适当的情况下，公司也会考虑在集团内部提供重新部署的机会。”

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根据该公司于2026年5月发布的第17份全球可持续发展报告，2025年其在新加坡的本地员工约占77%。在这些本地员工中，超过48%担任管理层和高级管理层职位。

该报告指出，基于其全球超过9500名的员工总数，凯德投资的员工流失率维持在24%，且“没有进行大规模裁员”。

该公司于2021年在新加坡挂牌上市，总部也设在新加坡。它在亚洲拥有强大的业务版图，并在包括中国和印度在内的40多个国家开展业务。

截至周四，其官方网站上的招聘信息显示，公司在新加坡提供超过60个职位和实习机会，涵盖运营、物业管理和市场营销等领域。

公司首席执行官 Lee Chee Koon 在8月13日的业绩发布会上曾表示，公司正考虑出售旗下酒店业务雅诗阁（The Ascott Limited）的部分股权，以加速其增长。

在截至6月30日的本财年上半年，该公司录得净利润3.27亿新元，较去年同期的2.87亿新元增长了13.9%。

《海峡时报》也已联系新加坡人力部（Ministry of Manpower）请求置评。 海峡时报