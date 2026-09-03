凯德投资进行业务重组，于2026年裁退90名新加坡员工
此次裁员人数约占其在新加坡员工总数的4%
- 该公司表示，它会“定期检讨其组织架构”，以确保其与战略重点和长期业务需求保持一致。 照片：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 房地产投资管理公司凯德投资（CapitaLand Investment，简称CLI）向《海峡时报》透露，公司已于2026年裁员90人——约占其新加坡员工总数的4%，但未透露受影响的职能部门。
凯德投资与新加坡工业和服务业雇员联合会（Singapore Industrial and Services Employees’ Union）在周四（9月3日）发表的联合声明中表示，公司会“定期检讨其组织架构”，以确保其与战略重点和长期业务需求保持一致。
凯德投资在新加坡拥有约2200名员工，其中大部分在首都大厦（Capital Tower）的办公室工作。凯德投资是一家有工会组织的公司。
该联合会表示，已提前获知此次重组活动，并在整个过程中一直与公司保持沟通。
这包括代表员工的利益，确保受影响的员工得到公平对待，并确保遣散配套符合集体协议的规定。
凯德投资与该联合会表示：“为员工提供支持是我们的首要任务。在适当的情况下，公司也会考虑在集团内部提供重新部署的机会。”
根据该公司于2026年5月发布的第17份全球可持续发展报告，2025年其在新加坡的本地员工约占77%。在这些本地员工中，超过48%担任管理层和高级管理层职位。
该报告指出，基于其全球超过9500名的员工总数，凯德投资的员工流失率维持在24%，且“没有进行大规模裁员”。
该公司于2021年在新加坡挂牌上市，总部也设在新加坡。它在亚洲拥有强大的业务版图，并在包括中国和印度在内的40多个国家开展业务。
截至周四，其官方网站上的招聘信息显示，公司在新加坡提供超过60个职位和实习机会，涵盖运营、物业管理和市场营销等领域。
公司首席执行官 Lee Chee Koon 在8月13日的业绩发布会上曾表示，公司正考虑出售旗下酒店业务雅诗阁（The Ascott Limited）的部分股权，以加速其增长。
在截至6月30日的本财年上半年，该公司录得净利润3.27亿新元，较去年同期的2.87亿新元增长了13.9%。
《海峡时报》也已联系新加坡人力部（Ministry of Manpower）请求置评。 海峡时报
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Share with us your feedback on BT's products and services
TRENDING NOW
Wealth of Singapore’s 50 richest diverges as OCBC, Sheng Siong boom offsets tech slide
Massive tax bill clouds sale of Singapore land by Malaysian king’s son
Canada’s fight with the US has far bigger stakes than trade
What’s luck got to do with it? Everything, says Malaysian jewellery king Tomei’s chief