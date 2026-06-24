CapitaLand Investment旗下第二只C-REIT获批，资产估值48亿元人民币

该基金的资产为深圳来福士广场和凯德广场·涪城

该基金的拟议募资规模接近39亿元人民币。 图片来源：《商业时报》资料图

[新加坡] CapitaLand Investment (CLI) 于周一（6月22日）宣布，其一只中国商业房地产投资信托基金（C-REIT）已获得相关监管机构的注册批准。

该公司表示，这只名为“华夏凯德商业封闭式基础设施证券投资基金”（亦称“凯德商业C-REIT”）的基金，拥有两项资产，合计评估价值约为48亿元人民币（约合9.174亿新元）。

此外，该基金的拟议募资规模接近39亿元人民币。

该基金的资产为深圳来福士广场综合体项目和凯德广场·涪城，总建筑面积共计340,046平方米。

CLI表示，深圳来福士广场坐落于深圳南山区的“黄金地段”，可直通南油站的地铁9号线和12号线。该项目包含购物中心、办公楼和服务公寓等多种资产类型。

与此同时，凯德广场·涪城位于四川省绵阳市主城区的核心商圈。CLI称，该项目在过去三年中保持了近乎满租的运营状态，其客流量和销售收入均呈现“健康增长”。

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该资产管理公司此前曾表示，预计上市将在2026年第二或第三季度进行，并指出其目标是将凯德消费C-REIT与这第二只中国房托基金合并。

CLI是该基金的发起人和运营管理机构，并将在该基金上市后继续负责底层项目的运营。作为战略投资者，它将持有该基金20%的股份。

在此之前，凯德消费C-REIT已于2025年9月上市，这是该公司首只由国际发起人发起的零售业C-REIT。

CLI在中国运营已超过30年，截至12月，共管理着43个购物中心、27座办公楼和252项住宿资产。