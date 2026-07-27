凯德马来西亚信托第二季度每单位派息增长9.3%至1.29仙 受益于积极的租金调升

其营收同比增长6.3%至1.231亿林吉特

士乃机场城的工业地产。凯德马来西亚信托第二季度净房地产收入同比增长12.5%，至7740万林吉特。 图片来源：凯德马来西亚信托

【新加坡】凯德马来西亚信托 (CapitaLand Malaysia Trust, CLMT) 公布，截至2026年6月30日的第二季度，其每单位派息 (DPU) 为1.29马来西亚仙，较去年同期增长9.3%。

其管理公司在周一（7月27日）提交给交易所的文件中表示，这主要得益于积极的租金调升，以及2025年收购的工业和物流资产所带来的收入贡献。

其第二季度营收从去年同期的1.157亿林吉特增长6.3%，至1.231亿林吉特（约合3010万美元）。

净房地产收入 (NPI) 从6870万林吉特增长12.5%，至7740万林吉特。

可分配收入为4340万林吉特，较去年同期的3460万林吉特增长了25.6%。

由于CLMT的每单位派息是每半年支付一次，单位持有人将在9月前收到每单位2.65仙的派息，该派息覆盖2026年1月1日至6月30日期间。

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上半年每单位派息较去年同期的2.46仙增长了7.7%。可分配收入从2025上半年的7190万林吉特增至8920万林吉特，增幅为24.1%。

总营收从2.361亿林吉特增长6.1%至2.504亿林吉特；净房地产收入从1.388亿林吉特增长13.6%至1.578亿林吉特。

管理公司表示，上半年净房地产收入的增长主要得益于CLMT现有物业的强劲表现，以及其在2025年收购的位于雪兰莪州的Synergy Logistics Hub、柔佛州的士乃机场城设施 (Senai Airport City Facilities) 和依斯干达公主城设施 (Iskandar Puteri Facilities) 所带来的收入贡献。

整体投资组合出租率为94.4%。CLMT的零售资产组合在上半年录得11.6%的积极租金调升率。

其管理公司首席执行官 Yong Su-Lin 表示，CLMT计划迎合不断变化的消费者偏好，“通过在部分商场扩大生活服务产业群、杂货以及餐饮服务，来加强精心策划的租户组合”。

她说：“这些举措将为购物者带来全新的零售体验，并有望带动更高的人流量和提升租户销售额。”

在马来西亚交易所 (Bursa Malaysia) 上市的CLMT单位，在周一（文件发布前）收盘时报61仙，股价持平。