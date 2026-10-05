True集团消费者损失飙升至378万新元，消协呼吁就预付款项立法

今年至今的预付配套总损失从2025年的270万元猛增147%至670万新元

True Fitness和True Yoga的倒闭是造成此次风波的主要原因，共接到1518起投诉，据报损失总额达378万新元。 照片：商业时报资料照片

【新加坡】鉴于健身和保健行业出现一波突然倒闭潮，新加坡消费者协会 (Case) 正在敦促政府推出强制性保障措施，以保护消费者免受预付款项损失。今年首九个月，这类损失已飙升至近670万新元。

这家消费者监督机构于周一（10月5日）发布媒体声明指出，从2026年1月1日至9月30日，消费者预付款项总损失达到近670万新元。这比2025年全年录得的270万新元高出147%。

近期的损失主要源于连锁健身中心的突然倒闭。在9月10日至30日期间，因健身企业倒闭，Case接获了1610起关于未履行预付配套的投诉，涉及金额约380万元。

True Fitness和True Yoga占了其中绝大部分，共接到1518起投诉，据报损失达378万新元。该健身中心运营商在9月中旬突然关闭后的几天里，初步报告的损失为60万9000新元，如今的数字已远超当初。

另一家本地工作室Yoga Inc则收到了92起投诉，涉及金额近3万2827新元。

True集团的倒闭，是本地健身和保健领域一系列备受瞩目的倒闭事件中的最新一起，这些事件已导致消费者蒙受金钱损失。

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Case曾在8月份报告称，2026年上半年，涉及美容行业的消费者投诉高居榜首，据报预付款项损失超过190万元。

2026年2月，美容院兼水疗中心Royal Secrets Wellness的突然倒闭，仅预付款项损失就超过100万新元，其中一名顾客报告的个人损失约为5万新元。

Case一直在协助受影响的消费者向清盘人提交债务证明。

然而，由于消费者在清盘过程中通常被视为无抵押债权人，该监督机构强调，如此巨大的损失规模凸显了加强消费者保护的必要性。

提议的强制性保障措施

Case提出了三项互补措施。

冷静期：Case提议对高价值的预付配套强制规定冷静期。这将给予消费者足够的时间来重新考虑涉及大额预付款的承诺，并能在无罚金的情况下取消。

强制性CaseTrust认证：Case建议，要求涉及大额或长期预付款的行业（如美容和健身业）的企业必须获得认证。这将强制实施多项保障措施，包括预付款保护、透明定价、充分信息披露、清晰的合同条款以及合理的退款安排。

针对性执法：该监督机构敦促有关当局根据《2018年破产、重组与解散法令》第239(6)条文，调查潜在的“不当交易”行为。如果企业在进入清盘前不久收取大额预付款，则可能适用此项更严密的审查。

Case会长Melvin Yong强调，当企业停止运营时，消费者不应承担重大的经济损失。

他表示：“最近的健身中心倒闭事件以及据报预付款损失的急剧上升，凸显了仅依靠自愿性措施的局限性。”他补充说，应迅速引入强制性保障措施，以“保护消费者的血汗钱，并为企业建立明确、负责任的标准”。

Case指出，海外已经引入或提议了类似的保护措施。

例如，台湾要求健身中心通过信托账户或履约保证，对其收取的预付费用的至少50%提供保障。在美国，纽约州将健身俱乐部合同的期限上限定为36个月，强制规定了取消窗口期，并要求企业提供如保证金等财务担保。

英国也为储蓄计划引入了针对性的保护措施，而香港目前正提议对预付的美容和健身配套实施强制性冷静期和合同限制。

Yong说：“现在是在涉及大额或长期消费者预付款的行业中引入强制性保障措施的时候了。Case呼吁政府强制规定冷静期，为消费者的预付款提供强有力的保护，并在证据充足时进行有效的调查和执法。”