城市发展酒店信托上半年每合订证券派息增长8.6%至0.0215新元

净房地产收入上涨1.8%至5970万新元

上半年总派息额为2750万新元，同比增长9.7%，去年同期为2510万新元。 照片：CDLHT

【新加坡】 城市发展酒店信托 (CDL Hospitality Trusts, 简称CDLHT) 周四（7月30日）公布，截至6月30日的上半年，其每合订证券派息（DPS）为0.0215新元，同比增长8.6%，去年同期为0.0198新元。

该信托管理公司在一份交易所文件中表示，这主要得益于较高的净房地产收入（NPI）和较低的利息成本。

此次派息将于8月31日支付。

期内净房地产收入为5970万新元，同比增长1.8%，去年同期为5860万新元。这主要得益于CDLHT的英国投资组合、Grand Millennium Auckland以及其位于珀斯的酒店所带来的更高贡献。

上半年总派息额为2750万新元，同比增长9.7%，去年同期为2510万新元。

具体而言，在CDLHT的新加坡酒店业务板块，上半年每间可用客房收入同比增长了4.1%。

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该信托管理公司表示，尽管旅游业普遍放缓，但新加坡作为稳定门户目的地的地位、多元化的需求驱动因素以及稳定的活动安排，持续支撑了酒店的业绩表现。

管理公司补充道，尽管在地缘政治不确定的时期持续面临逆风，但预计前景“稳定”。

其增长渠道预计将通过收购 Moxy Singapore Clarke Quay 酒店得到“增强”。该酒店拥有475间客房，预计将于2027年开业并完成产权移交。这项远期收购的价格为4.75亿新元的固定价格或其开发成本的110%，以二者中较低的价格为准。

CDLHT的合订证券周三收盘上涨1.3%或0.01新元，报0.795新元。