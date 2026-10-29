城市酒店信托第三季净房地产收入增长7.1%至3670万新元

增长主要由英国、新西兰和澳大利亚投资组合的强劲贡献所推动

其营收从之前的6920万新元增至7200万新元，增幅为4.1%。 照片来源：城市酒店信托

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】 城市酒店信托 (CDL Hospitality Trusts, CDLHT) 公布，截至9月30日的第三季度，其净房地产收入 (net property income, NPI) 同比增长7.1%，从去年同期的3430万新元增至3670万新元。

该合订集团于星期四（10月29日）表示，营收从之前的6920万新元增长4.1%至7200万新元。

这一增长主要由其英国、新西兰、澳大利亚和欧洲物业的强劲贡献所推动。

其中，英国投资组合的净房地产收入增幅最大，同比增长120万新元。在翻新工程完工后，Grand Millennium Auckland酒店的交易表现更为强劲，其净房地产收入增长超过两倍，达到130万新元。

在新加坡，得益于较高的平均房价和88.6%的入住率，每间可售客房收入 (revenue per available room, RevPAR) 上涨2.3%至206新元。

然而，其新加坡投资组合的净房地产收入下滑1.6%至2150万新元，部分原因是去年世界游泳锦标赛的相关餐饮收入减少，以及M Hotel进行翻新工程。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

由于房价下跌及日元走弱拖累业绩，该集团在日本的酒店净房地产收入下降18.5%至70万8000新元。在马尔代夫，由于航空交通中断和竞争加剧，每间可售客房收入下降了16.2%。

在2026年的前九个月，城市酒店信托的净房地产收入增长3.8%至9640万新元，营收则增长2.4%至1亿9890万新元。

截至9月底，其负债率为35.6%，加权平均债务成本为2.8%。

展望

城市酒店信托的管理公司表示，新加坡的活动日程预计将为2026年余下时间的酒店需求提供支撑，其中包括11月的新加坡金融科技节和12月的BTS演唱会。

此外，新加坡在2027年担任亚细安轮值主席国预计也将带来高级别会议，而亚细安旅游论坛和宝可梦世界锦标赛将提供进一步的需求驱动力。

管理公司补充说，正在进行的资产提升工程将增强投资组合的竞争力，不过M Hotel和Copthorne King’s Hotel的翻新预计将导致一些近期的收入损失。

城市酒店信托拥有475间客房的Moxy Singapore Clarke Quay酒店预计将于2027年上半年开始运营。

城市酒店信托的合订证券在周三平收于0.70新元。