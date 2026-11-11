城市发展酒店信托以每份0.643新元推出2.314亿份合订证券的优先发售

所得款项将用于资助收购生活服务产业群酒店 Moxy Singapore Clark Quay

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【新加坡】城市发展酒店房地产投资信托（CDL Hospitality Real Estate Investment Trust，简称CDLHT）的管理公司于周三（11月11日）宣布，将以每份合订证券0.643新元的发行价，推出2.314亿份新合订证券的优先发售。

这项不可放弃的优先发售将按每100份现有证券可认购18份新合订证券的比例进行。此次发售预计将筹集约1.488亿新元的总收益。

在这笔款项中，1.456亿新元将用于部分资助收购拥有475间客房的生活服务产业群酒店 Moxy Singapore Clarke Quay。该酒店预计将于2027年第一季度末前开始运营。

剩余资金将用于支付此次优先发售产生的相关费用。

该发行价较每份合订证券0.7135新元的成交量加权平均价折价9.9%。

此次优先发售的股权登记日为11月18日下午5时。发售将于11月23日上午9时开始，并于12月1日下午5时30分截止。

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新的合订证券将于12月9日开始上市交易。

在该公告发布前，城市发展酒店信托的合订证券周二收盘报0.715新元，与前一交易日持平。