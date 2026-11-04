胜捷住宿房地产投资信托首九个月净房地产收入达1.177亿新元，超出预测4.8%

杠杆比率升至30.7%，但债务空间仍有3.501亿新元

Westlite Ubi是胜捷住宿房地产投资信托投资组合中的资产之一。 照片来源：胜捷住宿房地产投资信托

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】胜捷住宿房地产投资信托（Centurion Accommodation Reit, 简称CAReit）公布，截至9月30日的九个月内，其净房地产收入（net property income, 简称NPI）达到1.177亿新元，比其招股说明书中的预测高出4.8%。

该房地产投资信托的管理人周三（11月4日）在业务更新中表示，业绩超出预期，主要得益于其新加坡客工宿舍的租金上涨和床位容量的增加。

总收入为1.644亿新元，较2025年9月18日发布的该信托首次公开募股招股说明书中的1.556亿新元预测高出5.7%。

第三季度的净房地产收入为3930万新元，超出3720万新元的预测5.7%。收入为5550万新元，比预期的5190万新元高出6.9%。

该信托于2025年9月25日上市，因此没有去年同期数据可供比较，业绩是与预测数据进行对比。

管理人胜捷资产管理（Centurion Asset Management）将优异表现归因于其定制化客工宿舍（purpose-built worker accommodation, 简称PBWA）投资组合的租金上涨，以及Westlite Ubi、Westlite Woodlands和Westlite Juniper的入住率提高。

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Westlite Toh Guan和Westlite Mandai扩增的床位容量额外贡献了230万新元的收入。汇率变动也带来利好，英镑和澳元兑新元走强。

然而，由于正在进行和即将开展的资产提升计划（asset enhancement initiatives, 简称AEIs），英国学生宿舍投资组合的租金有所放缓，可供出租的床位减少，部分抵消了上述增长。此外，2026/27学年的销售和营销费用也有所增加。

在2026年首九个月，PBWA投资组合贡献了73.2%的收入和75.1%的净房地产收入。

由于Westlite Toh Guan和Westlite Mandai的新增容量分阶段投入使用，PBWA的财务入住率为92.6%，略低于93.0%的预测。

截至9月30日，承诺入住率从6月底的94.3%上升至98.1%。其中，Westlite Toh Guan的承诺入住率达到99.7%，Westlite Mandai达到95.1%。

与此同时，其定制化学生宿舍（Purpose-built student accommodation, 简称PBSA）的财务入住率为95.6%，而预测为96.0%。

英国物业的入住率为94.7%，预测为95.1%；澳大利亚物业的入住率为97.8%，低于98.1%的预测。

在2026/27学年，英国物业的租金同比有所放缓，但入住率与去年持平。

资本管理

截至9月30日，CAReit的总杠杆比率为30.7%，高于6月底的29.9%。基于40%的杠杆率上限，其债务空间从3.8亿新元收窄至3.501亿新元。

不包括预付费用和其他费用的摊销，加权平均融资成本为3.65%，低于4.07%的预测。约69.3%的借款已对冲为固定利率，低于6月底的71.6%。

该信托的利息覆盖率为5.66倍，而6月底为5.91倍。管理人表示，其已提取的债务在2028财年之前均不会到期，加权平均债务期限为3.4年。

Westlite Woodlands 重建计划

CAReit已获得在Westlite Woodlands进行资产提升计划的规划许可，将新建两座宿舍楼，但需符合技术和监管条例。工程预计于2027年上半年动工，并于2029年上半年完工。

该项目将使该物业的床位容量从目前的约4100个增加到2029年的约5528个。此举旨在抵消为遵循《宿舍过渡计划》（Dormitory Transition Scheme）而必须削减的床位容量，该计划要求宿舍分别在2030年前达到《临时宿舍标准》（Interim Dormitory Standards），以及在2040年前达到《新宿舍标准》（New Dormitory Standards）。

若不新建宿舍楼，从2031年起，床位容量将降至约3685个，从2041年起则降至约3024个。建成后，相应年份的床位容量将分别约为5190个和4506个。

在Westlite Ubi，一栋新增540个床位的六层宿舍楼预计将于2027年第四季度投入运营。

前景展望

对于2026财年，管理人表示“预计总收入将超过招股说明书的预测”。

管理人指出，PBWA投资组合的租金和入住率表现良好，加上Toh Guan和Mandai扩容所带来的约350万新元额外收入，是支持该预测的主要因素。

管理人也提醒，实际贡献将取决于租户的入住时间和Westlite Mandai的入住率攀升速度。

管理人还将评估从其发起人胜捷企业（Centurion Corporation）及第三方收购PBWA和PBSA资产的机会。胜捷企业已授予CAReit优先购买权，可优先购买发起人持有的、属于该信托投资授权范围内的资产股份。

胜捷资产管理首席执行官Tony Bin表示：“我们2026年首九个月的收入和净房地产收入表现超出预期，这反映了CAReit投资组合基本面的强劲实力，以及市场对优质住宿的持续需求。”

在业绩公布前，CAReit的单位价格于周三收盘时报1.07新元，上涨0.02%或1.07新元。