胜捷企业上半年净利润下跌64%至2650万新元

主要原因是投资性房地产的公允价值净亏损增加，以及录得应占联营公司亏损。

[新加坡] 胜捷企业 (Centurion Corporation) 报告，截至6月30日的上半年净利润下跌64%，从去年同期的7390万新元降至2650万新元。

该集团在周三（8月12日）发布的监管文件中指出，这主要是由于投资性房地产的公允价值净亏损增加，以及录得应占联营公司的亏损。

上半年营收增长31%至1亿8490万新元，高于去年同期的1亿4070万新元。

然而，上半年投资性房地产的公允价值净亏损扩大至3280万新元，而去年同期的净亏损为350万新元。这其中包括胜捷住宿房地产投资信托 (Centurion Accommodation Real Estate Investment Trust, 简称CAReit) 为收购Macquarie Park支付的1910万新元印花税。

胜捷企业在2026年上半年还录得420万新元的应占联营公司亏损，而2025年上半年则为2780万新元的应占利润。

这主要是因为一家联营公司在将Macquarie Park出售给CAReit后，因提前偿还贷款而产生融资成本，以及因剥离其美国基金旗下的两项资产而录得亏损。

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去年同期的数据包括来自特定用途工人宿舍资产Westlite Mandai的2840万新元利润。该资产当时是一家联营公司，但于2025年9月成为胜捷企业的子公司。

扣除公允价值调整后，由于分拆CAReit导致非控股权益增加，归属于股权持有人的核心业务运营利润从去年同期的5780万新元下跌16%至4880万新元。

营收增长主要得益于Westlite Mandai并表后的贡献、在新加坡和马来西亚投入运营的新床位，以及澳大利亚的EPIISOD Macquarie Park于2026年1月开始运营。

上半年，特定用途工人宿舍业务的营收同比增长32%至1亿4310万新元，去年同期为1亿860万新元。

上半年，学生公寓业务营收增长31%至4060万新元，其中来自澳大利亚的贡献增加了一倍以上，达到1650万新元。

上半年每股收益为0.0315新元，低于去年同期的0.0879新元。

董事会宣布派发2026年上半年中期股息，每股0.02新元，与去年同期持平。股息将于9月30日支付。

胜捷企业预计，下半年营收将达到约1.9亿新元，同比增长约22%。

胜捷企业首席执行官Kong Chee Min表示：「我们仍然专注于通过多个平台增加收入来源，推进我们的开发项目，并通过开发和稳定资产以便未来注入CAReit，从而实现资本循环。」

在周三消息公布前，该股收盘持平于1.70新元。