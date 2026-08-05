胜捷企业以3.43亿新元出价赢得克兰芝巷专用宿舍地块招标，击败其他九名竞标者

该地块总容积率为3.0，可建造一个容纳7000个床位的项目。

该项目预计于2028年第二季度竣工，并预计在同年第三季度投入运营。 图片：胜捷企业

（新加坡）胜捷企业（Centurion）周三（8月5日）宣布，公司以3.43亿新元的最高出价，成功标得位于新加坡克兰芝巷的一块专用宿舍地块。

该地块占地约2万2079平方米，总容积率为3.0，可用于建造一个容纳7000个床位的宿舍。地契为30年租赁权。

该招标于2026年6月12日截止，共吸引了10份标书。

公司计划通过一家合资企业开发此项目，其中胜捷企业将持有90%的股份，合作伙伴持有其余10%。该计划尚待新加坡建设局（Building and Construction Authority）的批准。

该公司表示，该宿舍的建设将遵循新的标准，并将融合创新设计，以“提升住户的居住体验和疫情下的韧性”。

该项目预计于2028年第二季度竣工，并将在同年第三季度投入运营。

截至6月30日，胜捷企业在新加坡拥有并经营10处专用客工住宿资产，总床位容量为4万1898个。这包括六座提供3万4642个床位的专用宿舍，以及四座提供7256个床位的速建宿舍。