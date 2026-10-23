CGS International因旅游业前景不明朗下调云顶新加坡目标价至0.63新元

BROKERS’ TAKE

此次下调反映出旅游业缺乏近期催化剂，以及盈利复苏前景不明朗。

来自印度尼西亚热点地区的更多烟霾，加上持续的厄尔尼诺现象，预计将导致第四季度的游客人数持续低迷。 照片：《商业时报》资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】持续的烟霾和不利的天气条件给新加坡的旅游业复苏蒙上了阴影，促使CGS International（CGSI）下调综合度假村运营商云顶新加坡的目标价，同时维持该股的“持有”评级。

在周四（10月22日）发布的一份研究报告中，CGSI分析师Tay Wee Kuang将其目标价从0.67新元下调至0.63新元。该估值基于公司2027财年预测企业价值与息税折旧摊销前盈利（Ebitda）比率的7倍，低于此前的7.5倍。

此次目标价下调反映了新加坡旅游业缺乏近期催化剂，以及盈利复苏前景不明朗。持续的环境不利因素预计将导致游客到访量直至今年最后一个季度都持续低迷。

新加坡旅游局的数据显示，2026年第三季度国际游客到访量同比下降1.8%，截至9月份已连续六个月出现同比下降。

同行运营商、滨海湾金沙（MBS）的母公司Las Vegas Sands在分析师简报中指出，7月和9月的贵宾（VIP）业务量有所放缓。这与7月份同期举办的世界杯赛事以及9月份开始的烟霾天气在时间上重合。

Tay表示，来自印度尼西亚热点地区的更多烟霾，加上持续的厄尔尼诺天气现象，预计将导致游客人数直至2026年第四季度都持续低迷。这可能会在今年余下时间里继续对云顶新加坡的非博彩收入构成压力。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

预计第三季度业绩疲软

CGSI估计，云顶新加坡将公布的第三季度调整后息税折旧摊销前盈利（Ebitda）约为1.8亿新元，同比下降19.2%，环比下降14.6%。

此预测是基于滨海湾金沙（MBS）疲软的第三季度业绩。由于VIP业务量和中场赢率下降，其博彩总收入同比下降10.3%、环比下降9.1%至12亿美元。

由于VIP转码数额缩减了7.1%，滨海湾金沙的博彩净收入同比下滑14.9%至9.16亿美元。

除了整个行业的博彩业务疲软之外，云顶新加坡还因持续进行的资产翻新工程而面临运营中断。其旗下物业（包括部分博彩区、迈克尔酒店（Hotel Michael）和康乐福豪华酒店（Crockfords Towers））的翻新工程，导致其非博彩业务表现逊于同行。

估值具吸引力，催化剂稀缺

云顶新加坡目前的交易价格为其12个月远期企业价值倍数（EV/Ebitda）的6.6倍，比其疫情后五年平均水平低一个标准差以上。

尽管估值具有吸引力，Tay仍维持“持有”评级，理由是鉴于新加坡旅游业背景平淡，2027财年的盈利增长前景不明朗。

主要的上行风险包括：强于预期的博彩表现（显示出持续的市场份额增长），以及通过成本控制实现的Ebitda利润率扩张。

下行风险包括：游客到访量持续下降、成本上涨，以及未来六到九个月内资产升级带来的运营摩擦。