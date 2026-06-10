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CGSI看好净利息收入增长前景，将新加坡银行业评级上调至“增持”

该机构上调所有三家本土银行的每股盈利预测

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Deon Loke

Deon Loke

Published Wed, Jun 10, 2026 · 07:00 AM
    • CGSI分析师表示：“持续的存款资金流入，支撑了净利息收入的稳健表现。”
    • CGSI分析师表示：“持续的存款资金流入，支撑了净利息收入的稳健表现。” 图片来源：《商业时报》资料图

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    （新加坡讯）由于资本流入强劲且贷款持续增长，CGS International (CGSI) 将其对新加坡银行业的展望从“中性”上调至“增持”。

    该券商在周二（6月9日）的一份报告中指出，主要受净利息收入（NII）增长以及财富管理业务持续结构性收益的推动，本地银行在扩大股本回报率（ROE）方面处于有利地位。

    伴随此次评级上调，CGSI将三家本地银行2027财年至2028财年的每股盈利（EPS）预测上调了2.6%至6.3%。

    此次调整考虑了2027财年净息差预计将同比增长五个基点，并且该水平将维持至2028财年。

    分析师Tay Wee Kuang和Tan Jie Hui表示：“持续的存款资金流入，支撑了净利息收入的稳健表现。”

    他们指出，新加坡金融管理局的数据显示，4月份存款同比增长了7.3%。

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    分析师称，自2026年2月以来，成本较低的来往与储蓄户头（Casa）存款的月度环比增长也已超过定期存款，“这表明新加坡银行可能将迎来一个融资成本较低的环境”。

    信贷方面，继4月份贷款增长同比再度加速至8%后，资产收益率有望提高。

    展望2027财年，分析师指出“净利息收入增长可能更为强劲”。

    美国5月份强劲的非农就业报告，加剧了市场对美联储可能在2026年底加息的预期。

    CGSI指出，美国利率走高可能为本地银行提供机会，将过剩资本部署到收益率更高的工具中。即使这可能不会转化为新加坡隔夜平均利率（Singapore Overnight Rate Average）等国内基准利率的复苏，此举仍将支持2027财年的净利息收入增长。

    DBS仍是首选

    DBS 仍是CGSI在该行业的首选，评级为“增持”，目标价从63.80新元上调至69.90新元。

    该券商强调了DBS“同类最佳的股本回报率”以及具有支撑作用的股息状况。

    分析师指出：“DBS已表示有信心在2026年第四季度将其季度核心每股股息（DPS）上调0.06新元，这将使其年化每股股息达到3.48新元。”

    其在2024年11月宣布的资本回报计划下的股票回购计划若终止，也可能在2027财年末带来高达0.93新元的一次性特别每股股息。

    UOB 的评级从“持有”上调至“增持”，目标价从38.70新元提升至42.60新元。

    分析师表示，该银行57%的来往与储蓄户头（Casa）比率在行业中处于领先地位，这使其在可能上升的利率环境中处于最有利的受益位置。

    然而，他们指出，其存款季度环比仅增长0.2%，落后于行业3%的增幅。

    尽管如此，其股票回购进展“完好”，股息收益率也“相当可观”。

    此外，随着对其大中华区商业房地产风险的信贷成本担忧有所缓解，分析师预计，在2025年下半年计提了高额拨备后，其每股盈利将在2026年下半年恢复正常。

    OCBC 的评级也从“持有”上调至“增持”，目标价提高至26新元。

    分析师表示：“我们将OCBC的评级从‘持有’上调至‘增持’，因为我们相信OCBC的财富管理和保险这两大核心业务，能使其更好地抓住流入新加坡和香港的结构性资本。”

    分析师表示，尽管其于2026年5月收购HSBC印尼零售业务可能会影响2027财年的盈利，但他们“相信该业务的轻资产性质——零售领域贷款规模较小，而存款业务规模大得多——将有助于限制信贷风险，同时提升OCBC的整体股本回报率状况”。

    该券商建设性观点面临的下行风险包括：宏观经济状况恶化后专项拨备大幅增加；与收购HSBC印尼相关的整合成本高于预期；以及其财富管理业务的净新增资金流入增长放缓。

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