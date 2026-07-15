樟宜机场集团批出第三航站楼新办公楼开发合同

这栋独立大楼将提供9600平方米的办公空间，以满足对相关设施日益增长的需求。

【新加坡】樟宜机场集团 (CAG) 在周三（7月15日）的声明中表示，已批出一份新合同，用于开发一栋将与第三航站楼（T3）翻新后巴士站整合的办公楼。

这栋六层高的建筑将提供9600平方米（sq m）的专用办公空间，以满足航空公司、机场合作伙伴以及其他希望在樟宜机场附近运营的企业日益增长的需求。

该集团补充道，该项目将位于第三航站楼的陆侧区域，并且将是机场首个独立的办公楼。

位于新加坡的建筑公司 Nakano Singapore 获得了该项目的合同。

施工将分两个阶段进行，以尽量减少对现有运营的影响。

第一阶段涉及办公楼的建设，预计将于2028年上半年完工。翻新巴士站的剩余工程则定于2028年下半年完成。

目前，樟宜机场在第一至第四航站楼共提供约8万平方米的陆侧办公空间，以支持集团及包括航空公司、地勤服务商和政府机构在内的航空合作伙伴网络的需求。

樟宜机场集团表示，由于现有办公容量“已达极限”，因此需要额外空间来支持航空枢纽的增长，为2030年代中期第五航站楼的启用做准备。

樟宜机场集团可租用物业副总裁 Steve Tay 表示：“这个开发项目将为我们的合作伙伴提供一个有利且精心设计的工作空间环境，在支持其运营需求的同时，也能促进整个机场生态系统内更紧密的协作。”