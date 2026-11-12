能源供应链受阻，中国航油第三季度净利下滑48.7%至1980万美元

营收增长18.2%，但毛利润下降及费用增加拖累盈利表现

一名中国航油的技术人员在北京为飞机加油。中东冲突引发的能源供应链中断，侵蚀了公司第三季度的营收增长。 图片来源：彭博社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】 中国航油 (China Aviation Oil, 简称CAO) 报告，截至9月30日的第三季度净利润为1980万美元（2540万新元），与去年同期的3860万美元相比，同比下滑48.7%。

业绩下滑主要是由于能源供应链中断所致，中东冲突的加剧拖累了毛利润并推高了费用。

这家航空燃料供应商于周四（11月12日）发布的财务业绩显示，其营收同比增长18.2%，从去年同期的46亿美元增至54亿美元。为庆祝在新加坡交易所主板上市25周年，该集团还宣布派发每股0.0372新元的一次性特别中期现金股息。

该季度毛利润从2730万美元骤降76.1%至650万美元，同时行政费用几乎翻倍至620万美元。

然而，来自中国航油联营公司的贡献帮助缓冲了业绩下滑。其第三季度应占联营公司业绩同比增长34.5%，从1580万美元增至2120万美元。

每股盈利从去年同期的0.0448美分降至0.0229美分。

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在2026年前九个月，中国航油的净利润同比下降31%，从8860万美元降至6120万美元。营收则微增0.6%，从131.4亿美元增至132.2亿美元，这主要是由于油价上涨所致。

九个月的毛利润暴跌80.2%至1140万美元，而总费用则上涨65.5%至2150万美元。

与此同时，其应占联营公司业绩飙升55.3%至6710万美元，这主要得益于上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 (Shanghai Pudong International Airport Aviation Fuel Supply Company, 简称SPIA) 和 Oilhub Korea Yeosu 的贡献增加。

SPIA的贡献增长了56.4%至6380万美元，这得益于加油量的增加，从而提升了其营收和盈利能力。

九个月的每股盈利为0.0707美分，而去年同期为0.1029美分。

展望

尽管经营环境充满挑战，但中国航油对前景保持审慎乐观，其信心来自于中国核心市场的强韧需求以及国际航空旅行的持续复苏。该集团指出，在2026年前九个月，中国的国际航空客运量同比增长4.7%，达到6195万人次。

首席执行官 Lin Yi 指出，通过其多元化的国际业务，中国航油已成功稳定运营，并将供应链中断的影响降至最低。

该集团计划扩大其航油贸易和供应网络，加强其在可持续航空燃料方面的能力，并寻求对战略性石油相关资产的投资。

截至9月30日，中国航油持有的现金及现金等价物为5.139亿美元，低于2025年12月底的6.87亿美元。其每股净资产值从2025年底的1.2528美元上升至1.3002美元。