George Yeo：中国与美国的人工智能差距正在缩小，开源趋势或将冲击估值

随着更多中国公司向公众开放大语言模型，大型开发商的专有“护城河”和定价能力可能会被削弱

渣打银行全球首席投资官Steve Brice（左）于周四与新加坡前外交部长George Yeo进行炉边谈话。 图片来源：渣打银行

【新加坡】新加坡前外交部长George Yeo警告称，随着中国越来越多公司开放其大语言模型（LLM），其他大公司——尤其是美国公司——也在效仿，这可能会影响它们的估值。

他在周四（7月9日）举行的渣打银行（StanChart）下半年全球市场展望活动上表示，投资者应“密切关注”这一动向。

开源模型的迅速崛起有可能使人工智能软件商品化，从而可能侵蚀大型大语言模型开发商目前享有的、支撑其估值的专有“护城河”和保费定价能力。

在与渣打银行全球首席投资官（CIO）Steve Brice的炉边谈话中，Yeo表示：“曾有一段时间，世界的主宰（在美国），即‘七巨头’……感觉美国遥遥领先。”

他补充说，在信息和技术领域的实力使美国有能力控制信息，从而管理和操纵全球力量。

然而，中国技术的飞速发展打破了这一格局。

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Yeo说：“中国推出了DeepSeek，从那时起，中国似乎落后美国六到九个月，现在是三个月……然后人们开始想知道中国何时会超过美国。”

他指出，中国是全球人工智能领域的关键驱动力，这得益于更廉价的能源基础设施和迅速发展的芯片技术。像华为这样的国内巨头正在制造业产业群和架构方面迅速追赶。

Yeo援引Nvidia首席执行官Jensen Huang的话指出，全球约一半的大语言模型专家来自中国。

他以该国最新的模型——由清华大学一位教授领导的智谱AI的GLM-5.2——为例，说明中美之间能力差距正在迅速缩小。

Yeo说：“人工智能是人类历史的一个新阶段。它就像农业的出现一样根本，人类社会的一切都将因人工智能而改变。”

他补充说，每个国家都将努力实现人工智能的主权自主，而国家安全仍将是一个核心驱动因素。

这一观点建立在Yeo今年五月于Accenture和IT管理协会组织的一场首席投资官研讨会上的评论之上。他当时指出，为了维持世界稳定，人工智能领域需要在美国和中国之外有更多的权力中心。

他建议，印度可能成为一个为人工智能发展带来地缘政治平衡的关键国家。

地缘政治的转型与脆弱性

Yeo曾在2004年至2011年间担任新加坡外交部长，他也观察到世界正在向多极化现实过渡。

他说：“尽管我们过去十年看到的地缘政治环境非常高效，但它也相当脆弱，并且一直以美国的领导为基础。”

这种地缘摩擦直接延伸到支撑技术的实体供应链。Yeo强调，稀土是一种关键资源，鉴于其对军事防御和人工智能硬件基础设施至关重要，中美两国都在竞相控制。

谈到欧洲，Yeo仍然认为该地区具有战略相关性，尽管他对其在依赖电力的结构上无力确保廉价能源的人工智能经济中表示担忧。

当被问及展望时，Yeo指出，他对中美长期关系保持希望，但对中东局势仍然担忧，他警告说该地区的情况可能很快失控。

人工智能并非泡沫

渣打银行股票首席投资官Sundeep Gantori从市场角度提供了看法，他同意虽然美国目前在人工智能领域处于领先地位，但中国正在缩小差距。

Gantori表示，人工智能的进步需要数据和持续的资本支出。这场持续的企业支出竞赛是其团队不将人工智能视为泡沫的原因，并预计绝对资本支出增长将在未来三到四年内持续。

在行业板块方面，该银行的首席投资官团队此前一直看好半导体行业，直到五月份他们策略性地平掉了增持仓位。

然而，在过去两周市场抛售之后，该团队现在正积极重新考虑进入该行业的时机。

相反，该团队对实体人工智能——即技术与机器人、硬件等物理系统的集成——保持高度谨慎，并将其与五年前电动汽车行业出现的炒作周期相提并论。

Gantori在谈到电动汽车行业时指出：“这看起来像一个数万亿美元的机会，每家公司都能赚钱，但是……在中国仍有数百家公司在盈利方面苦苦挣扎。”“在现阶段，这是一个非赢即输的结果。”

尽管人工智能主导了当前的市场叙事，但渣打银行首席投资官团队预计，全球股市下一轮的上涨将远不止于大型科技股。

他们目前青睐防御性、能产生收益的主题，例如在全球市场波动时期能提供稳定回报的高股息股票、美国通信服务以及日本的银行股。

在应对当前市场动荡方面，该团队强调：“在市场中的时间比把握市场时机更重要，因此保持投资是关键。”