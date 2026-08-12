凯德综合商业信托上半年每单位派息增长7.1%至0.0602新元，主要受CapitaSpring和德国Gallileo大厦贡献提振

净房地产收入增长8.7%至6亿3050万新元；Paragon的贡献被视为今年剩余时间的收入驱动力之一

凯德综合商业信托于7月1日完成对Paragon的收购，其可派发收入增长了13.3%。 照片：商业时报资料

【新加坡讯】 凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust, 简称CICT) 的管理公司于周三（8月12日）公布，其截至6月底的上半年的每单位派息 (DPU) 为0.0602新元，较去年同期的0.0562新元增长了7.1%。

该每单位派息包括了1月1日至4月28日期间的0.0398新元预付派息，已于6月8日支付。剩余的0.0204新元将在8月20日股权登记日后，于9月25日支付。

管理公司补充说，尽管今年4月为部分资助Paragon收购案而进行的私募配售扩大了单位总数，但每单位派息仍实现增长。这主要得益于更强劲的经营表现和较低的利息支出。CICT的单位总数同比增长5.8%，达到约77亿个单位。