区域交易活动回暖 Citi亚细安投资银行业务收入增长35%

该银行预计，其在东南亚的投资银行业务的客户活动将创下历史新高。

Citi第三季度利润增长40%，主要得益于投资银行业务收入增加、与跨国公司的交易以及财富管理收益的增长。 照片来源：BLOOMBERG

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[新加坡] Citi预计，其在东南亚的投资银行业务的客户活动将创下历史新高，这主要得益于该地区兼并与收购（M&A）活动的增加以及人工智能相关融资的增长。

Citi在周一（10月19日）援引Dealogic的数据表示，今年以来，该银行在亚细安的投资银行业务收入同比增长了35%。

Citi亚细安投资银行业务主管 Matthew Nimtz 表示：“亚细安是Citi在全球范围内的重点区域之一。这里汇集了越来越多世界级的企业和新兴的行业领军者，他们正越来越多地利用具有竞争力的资本市场来为其增长雄心提供资金。”

在全球投资银行业务（包括亚细安地区）强劲表现的推动下，该银行公布了强劲的第三季度业绩。Citi并未披露其投资银行业务收入的地域分布情况。

Citi援引Dealogic的数据指出，今年以来，该地区的整体兼并与收购交易额同比增长超过30%，达到1400亿美元。

股权资本市场和债务资本市场的发行量也录得相近的增幅，总额超过1800亿美元。

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Citi表示，2026年至今，该行已参与价值近200亿美元的亚细安兼并与收购交易，并参与了多项资本市场交易，从全球资本市场为区域客户筹集了近250亿美元。

这些交易包括为印度尼西亚电信运营商 Indosat 建立数据中心平台 Zankore 提供咨询，并为其股权和债务融资提供支持。Citi还为 KKR 和新电信 (Singtel) 以109亿美元收购 ST Telemedia Global Data Centres 提供了咨询。

至今，该银行已为亚细安发行人主导了近30笔交易。

在新加坡，该行主导了多项公开募股交易，包括为 UI Boustead Reit、凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust) 和凯德印度信托 (CapitaLand India Trust) 进行的交易。

在该区域的其他地方，该行参与了多项国际债券发行，客户包括菲律宾的发行人、印度尼西亚的国家电力公司 (PLN)、泰国的 Advanced Info Service 以及马来西亚的 Maybank。

Nimtz 表示：“我们看到相关的兼并与收购活动，因为本地企业走向全球，并日益倚重Citi领先的全球网络来进行关键的战略融资和咨询工作。”

该银行预计2026年“最后一个季度将非常活跃”，其筹备中的项目包括债务和股权资本市场的重要融资活动。

该行表示，科技、消费和医疗保健等行业可能也将推动入境和出境的兼并与收购活动。

10月初，Citi公布第三季度利润同比增长40%，达到52.5亿美元，这得益于强劲的投资银行业务收入、与跨国公司的交易以及更高的财富管理收益。

Dealogic的数据显示，今年首九个月，全球投资银行业务收入超过900亿美元，按同期费用计算，Citi在全球银行中排名第五。