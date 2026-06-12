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花旗：中东战事持续，亚洲客户寻求更多贸易融资与风险支持

亚洲各地的企业和政府已开始重新评估其在石油和能源供应方面对中东的依赖。

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Renald Yeo Published Fri, Jun 12, 2026 · 04:54 PM

花旗银行南亚区服务主管 Mridula Iyer（左）与日本、澳大利亚及北亚区服务主管 Kanika Thakur 指出，企业正在考虑实现供应链多元化、建立库存缓冲以及优化营运资本。 图片来源：CITI

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