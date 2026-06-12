SUBSCRIBERS
花旗：中东战事持续，亚洲客户寻求更多贸易融资与风险支持
亚洲各地的企业和政府已开始重新评估其在石油和能源供应方面对中东的依赖。
- 花旗银行南亚区服务主管 Mridula Iyer（左）与日本、澳大利亚及北亚区服务主管 Kanika Thakur 指出，企业正在考虑实现供应链多元化、建立库存缓冲以及优化营运资本。 图片来源：CITI
查看原文
本文由AI辅助翻译
【新加坡】由于中东冲突给能源供应链带来压力、推高成本，并迫使一些买家将目光投向长期供应商之外，亚洲企业正转向银行寻求贸易融资、流动性支持和风险缓释工具。
这场于二月下旬爆发的冲突已扰乱了途经霍尔木兹海峡的运输——该海峡是石油和天然气运输的关键通道——从而加剧了亚洲进口依赖型经济体的能源安全担忧。
花旗银行南亚区服务主管 Mridula Iyer 表示，虽然许多客户最初预计战事会很快结束，但随着冲突呈现出长期化的迹象，这种观望态度已经开始转变。
TRENDING NOW
What’s wrong with Orchard Road? Experts weigh in on the street’s cachet and its future
Why Singapore men are joining the new ‘MenToo’ movement
‘I felt like dying’: Thai Singha beer scion speaks up after disclosure of alleged sexual abuse
Singapore banks’ rout on new China scrutiny of wealth flows ‘overblown’: Maybank