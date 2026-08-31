美联储承诺抗击通胀致金价暴跌 CNMC黄金矿业股价收跌8.7%
此前，现货黄金价格于8月28日下跌超过3%。
- CNMC黄金矿业的股东于8月20日批准，该只原在凯利板上市的股票从8月28日起转至主板。 照片：商业时报资料
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 受美国联邦储备局（简称美联储）主席承诺抗击通胀影响，现货黄金价格暴跌，拖累 CNMC 黄金矿业 (CNMC Goldmine) 股价在周一（8月31日）下跌超过8%。
该股当日除息，收盘报1.36新元的低点，下滑8.7%，即0.13新元。将于9月11日派发的股息总额为0.02新元。
CNMC黄金矿业股价下跌前，现货黄金价格已于周五下跌超过3%。此前，Kevin Warsh 在5月就任美联储主席后的首次演讲中表示，其目标是将美国通胀率拉回到稳固的2%目标。此番言论引发了市场对央行将加息的押注。
截至周一下午3点50分，现货黄金价格下跌约0.3%，报每盎司4443.61美元。
CNMC黄金矿业的股东于8月20日批准，将该只先前在凯利板（Catalist）上市的股票转至主板，该决议自8月28日起生效。
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