Cold Storage推出“On The Go”进军便利零售业，将取代58家Esso油站的平价便利店
Cold Storage与Aster合作，后者负责运营Esso在本地的燃油零售网络
- 8月3日，Cold Storage首家“On The Go”便利店在东海岸路的Esso油站开业。 照片：联合早报
本文由AI辅助翻译
【新加坡讯】Cold Storage于8月3日在东海岸路255号的Esso油站推出了首家“Cold Storage On The Go”便利店，提供包装鸡肉、三明治等即食餐品，以及饮料、新鲜水果和冰淇淋。
这家连锁超市正通过24小时营业的“On The Go”品牌进军便利零售业。该品牌将在2026年底前逐步推广至新加坡所有58家Esso油站，取代现有的职总平价集团 (FairPrice Group) 便利店。
Cold Storage已与负责运营Esso本地燃油零售网络的Aster合作，提供便利餐、烘焙产品、包点和咖喱角等小吃，以及其他日常必需品。
套餐组合价格介于3新元至5新元之间，主要面向寻求快捷实惠餐饮选择的驾车人士和顾客。
此次全国范围内的推广标志着Cold Storage全面进军便利零售业的第一阶段。公司计划在全岛各地开设独立的“On The Go”门店，以构建与其超市业务互补的业务。
Cold Storage新加坡董事经理Lim Boon Cheong表示，公司的目标是总共开设超过100家门店，目前已经锁定了油站以外的新店址。
未来，门店还将推出独家产品合作、季节性商品和综合促销活动。
Lim Boon Cheong表示，此举是为了应对消费者对更快捷、更便利购物选择日益增长的需求。
他补充说，这项合作为公司未来增长提供了另一个平台，并与Cold Storage在新加坡的现有业务相辅相成。
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Lim Boon Cheong说：“‘Cold Storage On The Go’标志着我们长期增长战略进入了一个新阶段。它将Cold Storage这个备受信赖的品牌从超市领域扩展到便利零售业，使我们能够在顾客一天中的更多时刻为他们服务。”
他补充道，公司需要投资扩建Cold Storage的供应链，以满足这些新增门店的供货需求，而每家门店的翻新成本高达“数十万新元”。
在此之前，马来西亚超市运营商Macrovalue于2025年3月以1.25亿新元的价格，从总部位于香港的DFI零售集团 (DFI Retail Group) 手中收购了新加坡全部49家Cold Storage门店和38家Giant门店。Cold Storage新加坡此次进军便利零售业正是在此背景下展开。
Macrovalue董事经理兼联合创始人Gary Yap表示，进军便利零售业将有助于Cold Storage在新加坡实现增长，因为与大型超市相比，小型门店更容易扩张。
他补充说，消费者对便利性的需求日益增长，公司希望通过打造更整洁的店面、提供新鲜食品和自有品牌产品来更新便利店的模式。
这是Macrovalue自2025年收购该连锁品牌以来，首次采取扩张行动。
Aster是Chandra Asri Group的子公司，后者是一家在印度尼西亚上市的能源、化工和基础设施综合企业集团。Aster于2025年10月以约10亿美元的价格，从ExxonMobil手中收购了新加坡所有的Esso品牌油站。
Lim Boon Cheong透露，是Aster主动接洽Cold Storage，希望为Esso油站提供一个全新的便利店选择。
Aster副首席执行官Andre Khor表示，与Cold Storage的合伙业务将使其能够为顾客提供日常食品杂货，从而响应顾客需求，将加油服务站转变为更便捷的零售目的地。
这也有助于Esso在其他提供便利零售选项的服务站中脱颖而出。
Shell在其服务站通过自有的Shell Select便利店，与Watsons Lite、家居装饰品牌Hooga和葡萄酒商店Vivino等保健和生活服务产业群零售品牌合作。
新加坡石油公司 (SPC) 经营着24小时营业的Choices迷你超市，专注于提供路边便利设施、本地小吃和AXS自动缴费站服务。Caltex则与Star Mart合作，通过LinkRewards忠诚度计划提供餐饮选择和日常超市优惠。《海峡时报》
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