康福德高任命Yap Chee Khean担任新设立的集团首席运营官
设立该职位是这家交通公司的全球战略之一
- Yap Chee Khean将于10月15日出任康福德高首任首席运营官。 照片：康福德高
本文由AI辅助翻译
【新加坡】交通巨头 康福德高 (ComfortDelGro) 周三（7月15日）宣布，已任命Yap Chee Khean为公司首任集团首席运营官（COO）。
这是一个新设立的职位，是公司为加强全球业务和实现跨市场增长所制定的更广泛战略的一部分。
康福德高在一份声明中表示，这项任命将于10月15日起生效，获任命的Yap Chee Khean现年49岁。
Yap拥有超过20年的商业和领导经验，包括在Carlsberg Group和 怡和控股 (Jardine Matheson) 等多家机构负责洗牙业务。
自2022年以来，他一直担任Astra Digital Mobil的联合首席执行官，领导印尼二手车平台和数字分类广告业务的增长。
该公司表示，作为康福德高的集团首席运营官，Yap将与集团首席执行官、业务领导和高级管理团队紧密合作，以在全球业务中“加强绩效纪律”并“推动一致的执行力”。
Asean Intelligence
Get insights into businesses across South-east AsiaGet the free report
主席Mark Greaves表示，设立集团首席运营官一职是“加强康福德高高层管理团队实力的重要一步”。
他补充道：“Yap在亚洲拥有丰富的战略、商业和运营综合经验，随着集团继续在国际上寻求严谨且可持续的增长，他的任命将为领导团队增添实力。”
在该消息公布前，康福德高的股价收盘上涨0.8%，或0.01新元，报1.34新元。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
HDB lapses saw flats allocated, housing grants given to ineligible applicants: AGO report
What makes a good job? Feeling that you matter
A new kind of ‘ceasefire’ between US and Iran where talks, strikes are part of the same process
DeepSeek founder Liang Wenfeng becomes the world’s richest AI model creator